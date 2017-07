Caixa lança Edital para Lotéricas em Roraima

Foi publicado, nesta terça-feira, 18, o edital de pregão eletrônico para seleção de pessoas físicas ou jurídicas para a exploração de atividade lotérica por meio do regime de permissão nos municípios de Boa Vista, Rorainópolis e Cantá, todos em Roraima. O edital e demais informações estão na página da CAIXA http://www.licitacoes.caixa.gov.br/ . O número do certame que contempla os municípios de Roraima é 031/2017.

Os interessados também podem acompanhar os certames pelo aplicativo LICITAÇÕES CAIXA, que é gratuito. O credenciamento para o pregão será até as 14h (horário de Brasília) do dia 07/08/2017 e as propostas serão recebidas até 14h30 (horário de Brasília) do mesmo dia. Os lances para Boa Vista e Rorainópolis poderão ser ofertados entre as 14h30 e 15h (horário de Brasília) do dia 08/08/2017. E para o município do Cantá o recebimento dos lances será de 14h30 às 15h (horário de Brasília) do dia 09/08/2017.

Como acessar

O acesso personalizado para os licitantes se dá através do endereço http://www.licitacoes.caixa.gov.br/, selecionando a opção “Acesso ao Sistema”. As orientações quanto ao cadastramento, senhas, certificação e demais funcionalidades do sistema podem ser conferidas na aba “O que é” do portal.