Caixa garante recursos para o Programa Bem Morar Servidor

A governadora Suely Campos se reuniu na manhã desta quinta-feira, 27, em Brasília, com o presidente da Caixa, Gilberto Occhi. O deputado federal Hiran Gonçalves (PP) também participou do encontro. Na pauta, o Programa Habitacional Bem Morar Servidor, lançado pelo governo em março deste ano. Occhi garantiu à chefe do Executivo que a instituição bancária dará todo o apoio para a execução do projeto, disponibilizando os recursos financeiros necessários.

“Até o momento, 10.897 servidores fizeram a inscrição no programa pelo site www.habitacao.rr.gov.br. Desse total, 3.698 já fizeram a confirmação dessa inscrição, apresentando a documentação necessária para efetivar do cadastro. Publicamos o edital com chamamento das empresas interessadas e agora estamos aguardando a apresentação das propostas de projeto arquitetônico”, explicou a governadora.

O edital de chamamento público foi publicado no dia 18 de julho para a primeira etapa do projeto, que é a do bairro Centenário. A partir de critérios objetivos, os melhores projetos serão selecionados e a partir de então a empresa selecionada estará habilitada a tomar financiamento junto a Caixa para dar início às obras.

Gilberto Occhi informou que embora esteja fazendo uma readequação da estrutura da Caixa no país, a Superintendência de Roraima continuará com o setor de habitação, justamente para atender essa demanda do programa Bem Morar Servidor.

A governadora anunciou que nas próximas semanas serão lançados mais dois editais de chamamento público, um referente ao bairro Caranã e outro no Pricumã, fechando, assim, a primeira fase do Programa.

Serão beneficiados os servidores ligados ao Poder Executivo Estadual, o que inclui as administrações direta e indireta (autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações), abrangendo servidores de diversos vínculos (efetivos, comissionados ou temporários).

Na primeira etapa do programa, está prevista a construção de 2 mil unidades habitacionais. O Bem Morar Servidor utiliza as regras do Programa Federal Minha Casa Minha Vida, com a peculiaridade de ser destinado exclusivamente a servidores públicos do Estado de Roraima e contar com uma contrapartida do Estado, que foi a doação dos três terrenos.