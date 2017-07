Caetano Filho: primeiras famílias começam a ser indenizadas

A prefeita Teresa Surita recebeu em seu gabinete as três primeiras famílias indenizadas, após a desocupação da área de interesse social Caetano Filho, também conhecido popularmente como Beiral. As três famílias receberam valores diferenciados, de acordo com cada propriedade analisada.

A prefeita classificou este momento como único, tanto para as pessoas que a partir de agora mudarão de vida, saindo de uma área de risco, quanto para o município que terá um novo local destinado ao turismo, a geração de trabalho e renda. “Tudo está sendo feito de acordo com a lei. Jamais tiraríamos as pessoas de suas casas para deixá-las desabrigadas. Todas as situações estão sendo analisadas com cuidado e individualmente”, destacou.

Segundo Teresa, esta é a oportunidade destas famílias investirem em outra casa onde tenham a garantia de que viverão bem, sem os riscos de alagamentos a cada período chuvoso. “Com o dinheiro na mão, o financiamento e a negociação ficam mais fáceis. É preciso ter cuidado com este dinheiro e onde investi-lo para que ele não caia em mãos erradas, pois existem muitas pessoas má intencionadas”, alertou.

O senhor Mariano Pereira, 62 anos, residia no Caetano Filho desde 1989. Morador da região há 28 anos, já passou por algumas situações desesperadoras nos invernos mais rigorosos. Hoje, com a indenização em mãos, pretende construir uma nova casa no bairro Sílvio Leite. “Eu e minha família ainda estamos sem palavras diante desta indenização e da forma rápida com que aconteceu. É um milagre”, destacou.

A doméstica Meire Carvalho, moradora da região há 20 anos, encontrou na indenização a oportunidade de garantir uma melhor qualidade de vida aos seus dois filhos. “Este é um momento aguardado há muito tempo. Fico extremamente feliz em saber que não só eu, mas meus amigos e vizinhos também terão melhores oportunidades a partir de agora”, ressaltou.

Caetano Filho

A área de interesse social Caetano Filho (Beiral), está localizada em uma área de preservação ambiental. Desde o dia 7 de julho, uma equipe do Braços Abertos tem recebido diariamente famílias que residem no local e analisando cada situação individualmente. As famílias retiradas que estiverem dentro do perfil serão realocadas para o ‘Minha Casa Minha Vida’.

Até o fim das obras, as famílias receberão auxilio moradia com o Aluguel Social, que varia de R$600 a R$1.200, dependendo do caso analisado. Até a última sexta-feira, mais de 140 famílias foram atendidas e mais de 80 acordos foram fechados.

Os atendimentos a população estão sendo feitos no CRAS São Francisco, localizado na rua David Cruz, 90, bairro Calungá, ao lado da Escola Estadual Barão de Parima, de segunda a sexta-feira, em horário comercial.