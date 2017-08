Caetano Filho: Prefeitura já fez acordo com mais de 160 famílias

O projeto de reestruturação da área de interesse social Caetano Filho, também conhecido como Beiral, de iniciativa da Prefeitura de Boa Vista, chegou ao total de 166 casas negociadas. Das 241 residências, 68,8% já foram demolidas. Das famílias que já fecharam acordo com o município, 15 foram inscritas no programa ‘Minha Casa Minha Vida’ e estão sendo beneficiadas com o Aluguel Social até a entrega das unidades, e as outras optaram pela indenização.

O monitoramento das demolições, assim como a identificação e o levantamento dos casos vem sendo acompanhado pela equipe do Braços Abertos no Centro de Referência e Assistência Social (Cras) São Francisco, localizado no bairro Calungá. O cadastro feito até o momento, já soma 257 famílias atendidas, pois há casos em que uma residência abrigava mais de uma família.

A Procuradoria Geral do Município está analisando todos os processos para que os moradores possam ser amparados pela legislação e garantam tanto a eles como ao município uma negociação correta e transparente. Leonardo Paradela, assessor especial da PGM, destacou o avanço das negociações que seguem em ritmo acelerado e de forma amigável.

“Estamos analisando caso a caso em conjunto com a equipe do Braços Abertos. Até ontem, foram descaracterizadas 166 casas e até o final do dia mais seis devem ser demolidas. Já assinamos alguns acordos de desapropriação amigáveis, e outras cinco estão em fase de formalização das escrituras. As negociações de benfeitorias continuam sendo feitas no Cras São Francisco, e a nossa perspectiva é chegar no dia 4 de setembro com mais de 200 acordos fechados”, disse.

A descaracterização da área é o começo de uma grande transformação em que o conhecido Beiral passará a partir de janeiro de 2018. Com a obra a ser edificada no local, serão minimizados todos os tipos de problemas encontrados na região, principalmente com relação às cheias do rio Branco no inverno. A intenção é valorizar a área e dar dignidade às famílias que a cada inverno passam por muitos transtornos e que vivem em áreas impróprias para habitação.

“Será uma grande obra de geração de emprego e renda que vai mudar a cara da nossa cidade e do nosso rio Branco. Estamos muito felizes de ver que estamos indo mais rápido que o previsto. O prazo para a desapropriação era de seis meses e em menos de dois meses já descaracterizamos quase 70% da área”, ressaltou a prefeita Teresa Surita.

As famílias que optaram pela inclusão no Programa Minha Casa Minha Vida ou mesmo aquelas que viviam em casas alugadas na região, serão realocadas para o bairro Laura Moreira, na Zona Oeste de Boa Vista. O local terá o padrão do conjunto Pérola e contará com asfaltamento, drenagem, calçadas, iluminação e toda infraestrutura necessária para uma moradia digna. Por enquanto, estas 15 famílias cadastradas no programa serão beneficiárias do Aluguel Social.

Monitoramento

Desde o dia 1º de agosto, a Prefeitura de Boa Vista, por meio do Braços Abertos, passou a monitorar diariamente com drone toda a área correspondente à revitalização. A medida foi tomada após constatar que alguns moradores da região estavam prolongando as negociações por conta de ampliações em suas construções, com o intuito de aumentar o valor da indenização, criando espaços que não constavam no cadastro feito em 2016.

“Vale registrar que esse número de moradores que tentou burlar a fiscalização é muito reduzido comparado ao total de famílias que negociou de forma justa e tranquila suas casas. Nesse sentido, a prefeitura tem atuado com rigor para evitar que uma minoria comprometa o trabalho e também acabe por outro modo prejudicando o morador que atuou sempre de forma ética”, destacou Leonardo Paradela.

Sobre a negociação

A Secretaria Municipal de Projetos Especiais orienta os moradores a procurarem o Cras São Francisco para tirar todas as dúvidas pertinentes ao projeto de revitalização do Caetano Filho, sejam elas de caráter jurídico, social e financeiro. A equipe do Braços Abertos está recebendo os moradores por demanda espontânea e analisando cada situação individualmente.

Parque do Rio Branco

O projeto Parque do Rio Branco elaborado pelo arquiteto Claudio Nina, o mesmo que projetou a Ponta Negra, em Manaus, contempla a elevação da avenida Sebastião Diniz, a canalização do córrego Caxangá, obra de macrodrenagem, ajuste do nível para prevenção de enchentes, instalação de equipamentos públicos que promovam a atração turística no local. Terá marina flutuante, cortinas d’água, calçadão e espaço para construção de prédios administrativos.

Ceiça Chaves