Caetano Filho: Prefeitura já demoliu mais de 100 casas na região

O projeto de reestruturação da área de interesse social Caetano Filho, também conhecido como Beiral, chegou a 101ª casas descaracterizadas. O total de casas inclusas no projeto são 241. Atualmente 39,8% das casas já foram demolidas. Destas 101 casas, 11 foram inscritas no ‘Minha Casa Minha Vida’ e estão sendo beneficiadas com o Aluguel Social até a entrega das unidades, as outras 90 famílias optaram pela indenização.

A descaracterização da casa de nº 100 marca o avanço destas negociações. Segundo Leonardo Paradelo, assessor especial, neste cadastro há um total de 252 famílias atendidas, pois algumas das casas abrigavam mais de uma família. A identificação e o levantamento destes casos vem sendo realizada pela equipe do Braços Abertos.

Dayvid Carlos Ramos, 26 anos, era o proprietário da 100ª casa descaracterizada no Caetano Filho. Morador da região desde que nasceu decidiu investir o valor da indenização para ter uma segurança no futuro. A assinatura foi realizada nesta terça-feira, 8. “Foi uma negociação rápida e sem nenhum transtorno. Esta é uma oportunidade única e que ajudará toda a família”, disse.

Com a obra que será edificada no local, serão minimizados todos os tipos de problemas encontrados na região, principalmente com relação às cheias do rio Branco no inverno. A intenção é valorizar a área e dar dignidade às famílias que a cada inverno passam por muitos transtornos e que vivem em áreas impróprias para habitação.

Monitoramento

Com o avanço das negociações no Caetano Filho, a Prefeitura de Boa Vista, por meio do Braços Abertos, passou a fazer o monitoramento diário com drone em toda área que corresponde a revitalização desde o dia 1º de agosto. Essa medida se dá em função de que alguns moradores da região estão prolongando as negociações por conta de ampliações em suas construções, com o intuito de aumentar o valor da indenização.

A equipe do Braços Abertos destaca um avanço nas negociações, que seguem em ritmo acelerado e de forma amigável. Porém, alguns moradores de forma isolada, infelizmente estão tentando tirar vantagem da situação, utilizando até materiais das construções já demolidas para ampliar suas casas, criando espaços que não constam no cadastro feito em 2016.

A Procuradoria Geral do Município está analisando todos os processos para que os moradores possam ser amparados pela legislação e garantam tanto a eles como ao município, uma negociação correta e transparente.

Sobre a negociação

A Secretaria Municipal de Projetos Especiais orienta os moradores a procurarem o Cras São Francisco, localizado no bairro Calungá, para tirar todas as dúvidas pertinentes ao projeto de revitalização do Caetano Filho, sejam elas de caráter jurídico, social e financeiro. A equipe do Braços Abertos está recebendo os moradores por demanda espontânea e analisando cada situação individualmente.

Jéssica Costa