Caetano Filho: bairro passa a ser monitorado por drone

Com o avanço das negociações e demolições de casas no Caetano Filho – Beiral, a Prefeitura de Boa Vista, por meio do Braços Abertos, passa a fazer o monitoramento diário com drone em toda área que corresponde a revitalização. Essa medida se dá em função de que alguns moradores da região estão prolongando as negociações por conta de ampliações em suas construções, com o intuito de que assim, possa aumentar o valor da indenização.

A equipe do Braços Abertos destaca um avanço nas negociações, que seguem em ritmo acelerado e de forma amigável. Porém, alguns moradores de forma isolada, infelizmente estão tentando tirar vantagem da situação, utilizando até materiais das construções já demolidas para ampliar suas casas, criando espaços que não constam no cadastro feito em 2016.

A Procuradoria Geral do Município está analisando todos os processos para que os moradores possam ser amparados pela legislação e garantam tanto a eles como ao município, uma negociação correta e transparente.

“Temos a certeza de que estamos fazendo um trabalho sério que dará aos moradores do Caetano Filho uma moradia digna e que os problemas existentes hoje não voltaram a afetar essas famílias, como por exemplo: o problema de alagamento. Nenhuma família será retirada do local sem que haja um acordo. A prefeitura está tomando todas as providências dentro da legalidade para que todos sejam amparados”, disse o procurador do município, Leonardo Paradela.

Sobre a negociação

A Secretaria Municipal de Projetos Especiais orienta os moradores a procurarem o Cras São Francisco, localizado no bairro Calungá, para tirar todas as dúvidas pertinentes ao projeto de revitalização do Caetano Filho, sejam elas de caráter jurídico, social e financeiro. A equipe do Braços Abertos está recebendo os moradores por demanda espontânea e analisando cada situação individualmente.

As famílias retiradas serão indenizadas e, as que estiverem dentro do perfil podem optar pelo valor da indenização ou pela realocação no programa ‘Minha Casa Minha Vida’ no bairro Laura Moreira, na Zona Oeste de Boa Vista. O local terá o padrão do conjunto Pérola e contará com asfaltamento, drenagem, calçadas, iluminação e toda infraestrutura.

Os que vivem em casas alugadas, até o fim das obras receberão auxílio moradia com o Aluguel Social. O Bolsa Aluguel pode chegar até 1.200 reais, conforme cada caso analisado. Até o momento 57 casas já foram demolidas.

Projeto

O projeto preliminar de revitalização da área Caetano Filho, Parque do Rio Branco, foi elaborado pelo arquiteto Claudio Nina, que projetou a Ponta Negra, em Manaus e contempla uma nova orla para Boa Vista. Dentre os serviços que serão executados estão: a elevação da avenida Sebastião Diniz, a canalização do córrego Caxangá, obra de macrodrenagem, ajuste do nível para prevenção de enchentes, instalação de equipamentos que promovam a atração do público e turística no local, marina flutuante, cortinas d’água, calçadão e espaço para construção de prédios administrativos. A previsão é de que o projeto comece a ser executado em janeiro de 2018, após toda tramitação do processo licitatório.

