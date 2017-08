Caerr: tratamento da água segue padrões do Ministério da Saúde

Os serviços públicos de abastecimento de água devem fornecer sempre água saudável, potável e de boa qualidade. Para isto, é necessário adotar um rigoroso processo de tratamento com base em vistorias sanitárias e nos resultados de análises físico-químicas e bacteriológicas. Essa é a realidade do governo do Estado, que através da Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima), executa todas as fases necessárias para um tratamento completo de água.

A qualidade da água de consumo é o primeiro e maior compromisso da Caerr. O NCQ (Núcleo do Controle de Qualidade) da Companhia faz em laboratórios próprios, a análise da água tratada a cada uma hora, ou seja, 24 análises todos os dias, para verificar se a água está de acordo com as classificações estabelecidas pela Portaria nº 2914/11 do Ministério da Saúde. O pH (potencial hidrogeniônico) da água distribuída pela empresa varia entre 7,0 e 7,2, ideal para o consumo humano e dentro do que preconiza o Ministério da Saúde.

No interior, o processo de análise e tratamento da água é o mesmo. Os municípios de São Luís, São João do Baliza, Caroebe, Alto Alegre, Mucajaí, Caracaraí e Normandia já possuem laboratórios, todos devidamente equipados e preparados para o procedimento padrão das análises. Além das análises feitas diariamente nos laboratórios, o NCQ realiza ainda a inspeção mensal do trabalho executado nos municípios e os relatórios são encaminhados aos órgãos de fiscalização que atuam na área.

“O controle de qualidade começa antes mesmo da estação de tratamento, pois por toda parte, técnicos e profissionais estão sempre estudando, acompanhando e fiscalizando as condições das fontes de captação. Nosso trabalho é sério e muito importante”, garantiu a química industrial e chefe do NCQ, Maria da Conceição Carvalho Rocha.

A Caerr oferece alguns canais de comunicação para que o cliente solicite os serviços ou até mesmo denúncias e reclamações pelo número 0800.280.9520, das 7h às 18h, de segunda a sexta-feira, sábados, domingos e feriados, de 8h às 18h e pelo aplicativo Caerr Mobile (disponível para Android) ou por meio do portal da Companhia, www.caer.com.br. É imprescindível que ao fazer a reclamação no call center, o usuário informe o endereço completo para que as equipes de técnicos sejam ágeis no atendimento.

Conheça o passo a passo do tratamento convencional da Estação de Tratamento de Água:

1. Captação: É constituída pelo conjunto de bombas e motores, que possibilitam a retirada de água do rio Branco para o tratamento.

2. Coagulação: Consiste na adição e dispersão do sulfato de alumínio na água para a sua floculação, o qual é adicionado no ponto de maior agitação.

3. Floculação: É o agrupamento (união) dos coágulos, formando os flocos, a qual se realiza nos floculadores.

4. Decantação: É o processo no qual ocorre a deposição (precipitação) em suspensão, pela ação da gravidade realizada nos decantadores.

5. Filtração: A água decantada é encaminhada às unidades filtrantes onde é efetuado o processo de filtração.

6. Correção de pH: Dá-se com adição na água filtrada de uma solução de leite de cal, hidróxido de cálcio, afim de torná-la neutra (pH=7) evitando sua corrosividade.

7. Cloração e Fluoretação: Nesta etapa final do tratamento da água, adiciona-se cloro para a sua desinfecção, (eliminação de bactérias patogênicas). Na fluoretação adiciona-se composto de flúor na água, o qual é benéfico para a prevenção da cárie dentária.

Após todas essas etapas de tratamento a água é armazenada em reservatórios apoiados e depois enviada através de bombas para os reservatórios elevados e por gravidade a água é distribuída aos usuários.