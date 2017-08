Caerr sensibiliza estudantes sobre a importância da sustentabilidade

A sensibilização da sociedade sobre a importância da sustentabilidade é uma das principais ações ambientais desenvolvidas pelo Governo de Roraima por meio da Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima). O trabalho é executado de forma permanente, na capital e no interior, através do NMA (Núcleo de Meio Ambiente).

Entre os projetos realizados para alcançar os resultados positivos está o Caerr Educação Ambiental, que consiste no envolvimento de estudantes, professores e servidores, por meio de palestras em escolas públicas e privadas, além de faculdades e empresas, na capital e no interior.

A iniciativa é desenvolvida em etapas. Nesta sexta-feira, 25, a Companhia conclui a terceira fase do projeto, com a apresentação de trabalhos e a entrega do SELO ECO CIDADANIA, às 15h30, na Escola Ayrton Senna.

“São ações desenvolvidas de forma estratégica para levar informações para crianças e adolescentes sobre a importância da preservação de mananciais, nascentes e a gestão correta dos resíduos sólidos, fundamental para o desenvolvimento sustentável do Estado”, esclareceu a governadora Suely Campos.

Conforme o presidente da Caerr, Danque Esbell, o projeto aborda temas como desenvolvimento sustentável, tratamento de água e o correto uso da rede de esgoto e consumo racional da água.

“Esse trabalho permite ainda fazer orientações e alertar crianças e jovens sobre a importância da preservação da natureza”, complementou o presidente.

Agenda

O projeto Caerr Educação Ambiental inclui atividades no interior, entre elas, a quarta e última etapa que consiste na premiação que será uma excursão ao Parque Nacional Viruá, localizado no município de Caracaraí, nos meses de setembro, outubro e dezembro.

“O Parque Nacional do Viruá é uma área ambiental ainda pouco explorada pelo homem, possui uma grande quantidade de lagoas e é o ambiente perfeito para os estudantes registrarem in loco as riquezas naturais da nossa região e se sensibilizarem sobre a importância da preservação”, disse Airlene Carvalho, chefe do NMA.

Resíduos sólidos

Faz parte do projeto a realização de coleta seletiva de resíduos sólidos, na parte interna e no entorno das escolas envolvidas nas ações, e a doação para a cooperativa que atua nessa área em Roraima. Com isso a Companhia fortalece a eliminação adequada dos agentes poluidores prevenindo a degradação ambiental.

“São materiais altamente poluentes que iriam para o lixo, alguns deles levam anos para se decompor por isso devem ser eliminados de forma adequada. Por meio da coleta seletiva eles são reaproveitados por empresas de reciclagem que compram esses resíduos, o que vai contribuir também para a renda financeira dos catadores que trabalham com esse tipo de material”, disse a presidente da Associação Global de Catadores de Materiais Recicláveis, Isabel Souza.

Ações

Paralelo ao Projeto Caerr Educação Ambiental, a Companhia executa também outras estratégias de sensibilização da comunidade, sobre a importância da preservação do meio ambiente, entre elas, o Caerr de Olho no Óleo, Caerr nos Rios, Caminhada Ecológica, Projeto Bairro Sustentável e a Campanha Reúse, Vire a Página.

Cada atividade é executada com base em dinâmicas específicas, no entanto com o objetivo comum, de incentivar a sustentabilidade. “São ferramentas utilizadas no trabalho de orientação e conscientização ambiental, adotadas para despertar o interesse da sociedade e envolver os cidadãos nesse trabalho desenvolvido pela empresa”, finalizou Esbell.