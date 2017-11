Caerr registra mais de 32 mil solicitações no autoatendimento

A Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) tem investido na melhoria do atendimento ao cliente, com o uso de tecnologia. Em funcionamento desde 2015, os totens de autoatendimento instalados na sede da empresa, no bairro São Pedro, já registraram mais de 32 mil acessos.

Entre os serviços mais procurados estão segunda via de conta, com 22.239 pedidos, extrato de débito, com 7.523 e declaração anual de quitação de débito, com 2.528 pedidos.

“Queremos aproximar a Companhia da comunidade. Por isso alinhamos a prestação dos serviços ao processo tecnológico, para tornar o atendimento mais dinâmico e acessível aos clientes”, explicou o presidente da Caerr, Danque Esbell.

Os terminais de autoatendimento podem ser utilizados de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. Para ter acesso aos serviços o cliente só precisa informar o número da matrícula do imóvel, CPF ou CNPJ da empresa, caso a consulta seja jurídica.

“Para mim esse tipo de serviço é extremamente relevante pela praticidade que nos permite resolver os problemas rapidamente e o melhor: sem precisar esperar em filas”, disse a servidora pública Leci Lúcia Marques de Souza.

Do total de atendimentos executados até agora 227 foram em 2015, 17.056 em 2016 e 15.007 de janeiro a novembro de 2017. “Eu recebi o aviso sobre uma conta atrasada que, sem perceber, deixei de pagar. E quando procurei a Caerr, consegui resolver no terminal. Para mim a empresa está de parabéns por oferecer essa tecnologia para os clientes”, disse a assistente de aluno Rayjila Cristina Silva Vieira.

“São equipamentos modernos que possibilitam a diminuição de filas na Central de Atendimento e maior praticidade na busca pelos serviços. O resultado é a satisfação dos usuários ao ter a demanda resolvida em minutos”, finalizou o presidente.