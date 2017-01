Caerr reforça os cuidados que a população deve ter ao utilizar a rede de esgoto

É cada vez maior o número de chamados de ocorrências externas por conta do uso inadequado da rede de esgoto. Atenta a isso, a Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) reforça o alerta à população, em relação aos cuidados que devem ser adotados durante a utilização do serviço.

A maior parte das ocorrências atendidas pelas equipes é de desobstrução, que inclui a retirada de lixo e até de restos de madeira e material plástico, jogados nos poços de visita, responsáveis pela interligação da rede central.

“É preciso que os consumidores tenham cuidado, pois conforme os relatórios das equipes que fazem o trabalho externo, tornou-se comum a retirada de lixo, cones, pedaços de madeira e até restos de alumínio dos poços de visita”, alertou o presidente da Caerr, Danque Esbell.

A prática pode deixar a rede de esgoto totalmente obstruída, explica Esbell. “É um problema que poderia ser evitado se as pessoas tivessem a consciência de não jogar lixo nos poços de visita”.

Novas ligações

No ano passado a Caerr trabalhou forte na execução novas ligações na rede de esgoto. Em Boa Vista foram efetivadas 230 novas ligações. As obras atendem as normas da Lei de Saneamento Básico do Governo Federal, que regulamenta a universalização dos serviços e a garantia a todos os cidadãos o acesso aos serviços.

“É importante reforçar que a ligação da rede para as residências só pode ser feita após a conclusão da rede principal. Por isso os consumidores devem aguardar a conclusão dos trabalhos e a interligação do novo sistema, porque se a ligação for feita sem o trabalho ter sido concluído, pode ocorrer o comprometimento da rede das ruas e até das residências, já que o esgoto não terá pra onde seguir”, complementou gerente do Sistema de Esgoto da Capital, João Fortunato da Conceição.

“A preocupação maior é com o período de inverno quando é comum ocorrerem alagamentos. É por isso que a Caerr desenvolve de forma contínua a orientação da população no que se refere ao uso correto da rede e a importância de eliminar o lixo da forma correta”, finalizou Esbell.