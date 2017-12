Caerr reforça o trabalho de controle de qualidade da água no interior do Estado

A Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) mantém diariamente, o controle de qualidade da água que chega às casas, na capital e no interior. E para garantir a confiança da população no serviço prestado em Roraima, a Companhia tem ampliado o número de laboratórios de análise de água. Este ano, foram instalados laboratórios de análise nos municípios de Pacaraima e Caroebe.

“Esse trabalho é primordial para assegurar à população a certeza de que a Companhia fornece água tratada de qualidade, atendendo aos critérios estabelecidos pelos órgãos de saúde”, esclareceu Danque Esbell, presidente da Caerr.

Conforme o presidente, as ações são executadas pelo NCQ (Núcleo de Controle de Qualidade) da Companhia e todo o trabalho atende a portaria 2914/11 do Ministério da Saúde que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

Atendendo a determinação da governadora Suely Campos de cuidado com a saúde da população, a Companhia instalou, nos últimos dois anos, laboratórios de análises nos municípios de Alto Alegre, Mucajaí, São Luís, São João da Baliza. Em 2017, o trabalho foi ampliado envolvendo também Caroebe e Pacaraima.

Em cada região do interior são feitas análises diárias da cor, turbidez, o cloro e o pH (potencial hidrogeniônico). Além disso, a Companhia mantém o acompanhamento do trabalho executado no interior, por meio de coletas semanais, feitas nos municípios e avaliadas em Boa Vista.

Na capital é feita a análise da água tratada a cada hora, ou seja, 24 análises todos os dias, que incluem ainda, análises físico-químicas e bacteriológicas.

Ampliação

A Companhia pretende manter a ampliação da cobertura no interior do Estado, por isso, serão instalados laboratórios nos municípios de Cantá, Normandia, Amajari, Rorainópolis, Caracaraí, Iracema, Bonfim e Uiramutã.

“Nosso objetivo é instalar em cada localidade, um laboratório de análise da água e para isso está em fase de planejamento, a aquisição de equipamentos e materiais necessários para esse trabalho. Nossa expectativa é que até o segundo semestre de 2018 o cronograma seja executado”, enfatizou Esbell.

Relatórios

Mensalmente a Companhia envia os relatórios com as informações sobre as análises realizadas, na capital e no interior, para os órgãos de controle e de saúde locais e para o Ministério da Saúde.

“O objetivo é manter a transparência no processo e atender as normas estabelecidas pelos órgãos de controle, confirmando a responsabilidade e o compromisso da empresa na prestação do serviço”, reforçou a química industrial e chefe do NCQ, Maria da Conceição Carvalho Rocha.