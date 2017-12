Caerr reforça abastecimento de água no bairro Centenário

Diante do compromisso de prestar um serviço de qualidade e que atenda as necessidades da população, a Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) tem colocado em prática uma força-tarefa para manter a regularidade no abastecimento de água em Boa Vista, durante o verão rigoroso. As ações mais recentes incluem a reativação de um poço artesiano no bairro Centenário, com capacidade de produção de 40 mil litros por hora.

Conforme o presidente da Caerr, Danque Esbell, o reforço no abastecimento de água vai garantir a segurança que os moradores do local precisam. “Durante o período de estiagem a demanda em relação ao abastecimento de água aumentou bastante. Desta forma foi necessário colocar em prática algumas medidas programadas dentro do Plano de Contingência, para evitar o desabastecimento de água”, disse.

Para colocar o poço em atividade a Companhia fez a instalação de uma bomba nova. O resultado é a melhoria no abastecimento também de parte do bairro Cinturão Verde.

“Estes bairros eram atendidos diretamente pela rede de água e esse reforço vai possibilitar maior capacidade de abastecimento, de forma considerável nas torneiras nos dois bairros, uma necessidade para as famílias que vivem nessas áreas da cidade”, complementou o presidente.

Novos poços

A Companhia estuda a possibilidade de reativação de mais poços artesianos em outros pontos na capital. Entre as áreas que estão em fase de estudo estão incluídos o Santa Teresa e o Conjunto Cabos e Soldados, entre os bairros União e Caranã.

“Se for necessário, a Caer dará continuidade ao trabalho de perfuração de novos poços e reativação de poços já existentes. O foco é identificar os pontos críticos, montar a estratégia adequada para a situação e executar o trabalho para garantir a prestação do serviço”, enfatizou Esbell.

Desperdício

Embora a Caer tenha feito um planejamento para atender a população e garantir o abastecimento de água durante o verão rigoroso, vale ressaltar que a população precisa colaborar com esse trabalho evitando o desperdício de água.

“Descartamos a possibilidade de racionamento de água, porém ainda é possível encontrar pessoas desperdiçando, como por exemplo, lavando calçadas com água tratada. É preciso evitar atitudes como esta e colocar em prática o uso racional da água”, finalizou o presidente.