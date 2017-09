Caerr realiza mais uma ação de limpeza nas margens do rio Branco

No próximo domingo, 17, a corrente de trabalho em prol dos cuidados com o meio ambiente será reforçada em Boa Vista. Será realizará a 13ª edição do Caerr nos Rios, um projeto ambiental desenvolvido em parceria com instituições públicas e privadas. As atividades contam com percurso pelas margens do rio Branco e do balneário Cauamé. A concentração será às 7h30, no Porto Marina Meu Caso, no bairro São Pedro.

A iniciativa do Governo de Roraima, por meio da Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima), conta com o apoio de voluntários ligados, direta e indiretamente na preservação na natureza.

“Será um momento para somar esforços e fortalecer as ações executadas pela Caerr atualmente, no sentido de alcançar um resultado mais forte em relação aos cuidados com os recursos naturais”, esclareceu o presidente da Caerr, Danque Esbell.

A ação contará ainda com a participação dos catadores que trabalham com a coleta e reciclagem de resíduos sólidos.

Para a representante da Associação Global de Catadores de Materiais Recicláveis, Isabel Souza, será uma oportunidade de sensibilizar as pessoas sobre a necessidade da coleta de resíduos sólidos em Roraima.

“A nossa expectativa é ter um dia de trabalho bastante produtivo, por isso sempre fazemos questão de participar desta ação realizada pela Caerr”, afirmou.

Resultados

Este ano, na 11ª edição, a primeira de 2017, foi recolhida aproximadamente 1,5 tonelada de lixo, das margens do rio Branco e balneários de Boa Vista. Na 12ª edição foram recolhidos 600 kilos de lixo.

“A iniciativa é resultado do empenho da Companhia em manter a preservação dos mananciais existentes em Roraima, e provocar nas pessoas o interesse pela participação nesse trabalho”, complementou Danque Esbell.