Caerr realiza ações que contribuem para o trabalho de eliminação adequada de resíduos sólidos em Roraima

Em um momento em que gestores públicos e sociedade civil, no mundo inteiro, discutem a importância da sustentabilidade, a Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) realiza ações que demonstram a responsabilidade ambiental que a empresa possui, quando o assunto é preservação do meio ambiente.

Umas das iniciativas adotadas pela Companhia é a doação de material reciclável para catadores de resíduos sólidos que atuam em Roraima.

Conforme o presidente da Companhia, Danque Esbell, o material é recolhido durante as ações ambientais desenvolvidas pela empresa interna e externamente.

“São materiais recolhidos por meio das ações ambientais desenvolvidas pela empresa. Em alguns casos o material é adquirido junto aos parceiros que se sensibilizam com o trabalho feito pela Companhia”, esclareceu o presidente Danque Esbell.

As ações ambientais desenvolvidas pela Companhia, em Roraima, seguem a preocupação da governadora Suely Campos de promover o crescimento do Estado com foco no desenvolvimento sustentável.

“O objetivo do nosso governo é fazer o Estado evoluir e crescer em todas as áreas, mas, claro, atendendo às diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, especialmente no que se refere à eliminação adequada dos resíduos sólidos”, disse a governadora Suely Campos.

Paralelo ao recolhimento do material reciclável, a Caerr mantém a parceria com associações que atuam no recolhimento de materiais recicláveis em Roraima, entre elas a Agemarc (Associação Global de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Roraima).

Para a presidente da Global, Maia Izabel de Souza Vasconcelos, o trabalho desenvolvido pela Companhia tem ajudado de forma significativa as famílias que trabalham nessa área.

“A Global possui 22 catadores que retiram da coleta de resíduos sólidos o sustento da família. Há quase um ano, quando a associação foi criada, o desafio era manter essas famílias longe do lixão, e, graças ao apoio de instituições como a Caerr, temos conseguido mantê-los longe daquele ambiente insalubre e degradante”, agradeceu.

Doação

Na próxima segunda-feira, 7, a Companhia fará mais uma doação de material reciclável para a Agemarc. Entre os resíduos que foram gerados pela empresa estão papel, papelão e jornal. Mas os colaboradores também fizeram doações de revistas e de garrafa peti. Todo o material será posteriormente classificado e vendido pelos catadores para empresas de reciclagem do Amazonas.

“Desta forma, mantemos o compromisso de contribuir com a preservação ambiental e esperamos colaborar com o trabalho dos catadores que também tem uma função importante no processo de eliminação dos resíduos sólidos”, salientou Esbell.

“A Caerr está de parabéns e esperamos que sirva de exemplo para outras instituições públicas e privadas e que estas se envolvam nessa causa”, reforçou a presidente da Agemarc.