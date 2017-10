Caerr realiza ações de reestruturação do sistema de água no interior do Estado

O Governo de Roraima, por meio da Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima), instalou, neste feriado, três novos conjuntos motos bomba no interior do Estado, com o objetivo de aumentar a captação de água bruta das represas e melhorar o abastecimento de água nos municípios. Os equipamentos foram instalados em Alto Alegre e São João da Baliza e serão utilizados no bombeamento de água limpa, com atuação em regime contínuo.

“Esse trabalho reflete as diretrizes de gestão do governo e o nosso papel é acompanhar esse planejamento de trabalho, com foco na melhoria da prestação dos serviços”, esclareceu o presidente da Caerr, Danque Esbell.

Em Alto Alegre foram instalados dois conjuntos motos bomba e em São João do Baliza foi implantado um conjunto, um investimento fundamental para o funcionamento pleno do sistema de captação de água bruta e das estações de elevatórias nos municípios.

Os agentes da Companhia que atuam no interior trabalharam durante o feriado para instalar os novos equipamentos, que darão mais pressão para a água chegar à casa dos munícipes.

“A melhoria no abastecimento é uma determinação da governadora Suely Campos, preocupada com o bem estar dos munícipes do interior do Estado bem como aqueles que fazem parte da agricultura familiar e que precisam do abastecimento pleno para desenvolver o seu trabalho”, acrescentou Esbell.

Cronograma

Ao todo foram adquiridos 13 conjuntos motos bomba que beneficiarão também os municípios de Mucajaí, Caroebe, Pacaraima e São Luíz. Um investimento total de R$ 160.000,00.

“O próximo beneficiado será Mucajaí, mas esperamos concluir todas as etapas desse projeto para que todas as localidades funcionem de forma plena. Desta forma será possível ter condições de atender as necessidades da população e garantir o abastecimento de água para todos os moradores”, finalizou Esbell.