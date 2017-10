Caerr prorroga campanha de negociação de dívidas

Os clientes que possuem débitos com a Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) ainda podem aproveitar as facilidades oferecidas pela empresa para negociar as dívidas existentes e recuperar o crédito. A Campanha de negociação de dívidas que encerraria nesta quinta-feira foi prorrogada e continua até o dia 21 de dezembro.

A Campanha, que começou no mês de agosto, contou com a adesão, até o momento, de aproximadamente 1.760 clientes, um volume de negociação de quase R$ 1.947.000,00. “Essa procura reflete o interesse desses clientes em negociar as contas e recuperar o crédito. Para a empresa já é um resultado muito positivo, que revertemos diretamente na melhoria dos nossos serviços”, esclareceu o presidente da Caerr, Danque Esbell.

A renegociação de débitos, que foi planejada para 60 dias, disponibiliza para os clientes diversas vantagens no que se refere aos débitos consolidados até 31 de julho de 2017, com parcelamento em até 60 vezes e descontos nos juros e nas multas, dependendo do total devido.

Conforme o presidente todo o valor arrecadado será revertido em investimentos na área de água e esgoto, incluindo a aquisição de equipamentos e o fortalecimento das ações planejadas para 2017.

Os usuários que queiram ter acesso e aderir ao parcelamento devem efetuar o pagamento da quantia, a título de entrada, no valor de no mínimo 10% do montante da dívida. No caso de pagamento à vista ou até cinco parcelas, o desconto nos juros e multas é de 100%. Por sua vez, no parcelamento a partir de seis a 60 parcelas, o desconto a ser concedido será de 60%.

Atendimento

Os clientes podem buscar pelos serviços na sede da empresa que fica localizada no bairro São Pedro. O atendimento é feito das 7h30 às 17h30. As agências do interior, instaladas em cada localidade, também podem ser procuradas neste mesmo horário. Além disso, o cliente pode utilizar os canais de comunicação para esclarecimento de dúvidas, entre eles, o 0800.2809520, o site www.caer.com.br e o aplicativo Caerr Mobile.

“Esperamos que a procura seja mantida pois sabemos que ainda há clientes que precisam regularizar a situação e aproveitar essa oportunidade para encerrar o ano sem dívidas e com o nome limpo”, finalizou o Esbell.