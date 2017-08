Caerr promove curso sobre CIPA para os servidores

A Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) iniciou nesta segunda-feira, dia 31, o curso sobre a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), seguindo as orientações previstas na Norma Regulamentadora 5 (NR 5) do Ministério do Trabalho, que dispõem sobre os requisitos básicos para a criação de uma CIPA no local de trabalho. O treinamento está sendo realizado no auditório da empresa e segue até o dia 4 de agosto, com duração de 20 horas.

O curso é ministrado pela equipe do Sesi (Serviço Social da Indústria) e abordará temas sobre prevenção de acidentes, higiene, medidas de controle de riscos, legislação trabalhista e doenças decorrentes do trabalho.

Ao todo, 18 colaboradores participam do evento, que ao final do curso receberão certificado de conclusão.

“A capacitação é importante para o trabalhador que queira ingressar na CIPA, pois ele atuará como representante do empregador e dos empregados. Uma vez que a Comissão consegue ser implantada e bem estruturada, essa ação consegue grandes benefícios na produtividade e conscientização dos trabalhadores”, afirmou o chefe da Divisão de Segurança do Trabalho, Carlos Alberto de Souza Fournier Filho.

Cuidar do servidor sempre abrangendo o que preconiza a legislação é um cuidado da Companhia, como explica o presidente da Caerr, Danque Esbell,

“A Cipa é uma ferramenta de prevenção de extrema importância na empresa. Estamos sempre antenados às exigências do Ministério do Trabalho, dando todo suporte ao nosso colaborador, pensando sempre no bem-estar de cada um”, concluiu.