Caerr prepara mais uma edição do mutirão de limpeza no rio Branco

Neste domingo, 16, o Governo de Roraima, por meio da Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) realiza mais uma edição do Caerr nos Rios, projeto que dá continuidade à proposta da governadora Suely Campos, de promover o bem estar da população.

A ação envolve a limpeza nas margens do rio Branco, especificamente no bairro Caetano Filho, a partir das 8h. A concentração dos voluntários será no Porto Marina Meu Caso.

“Nessa edição vamos direcionar nossas atenções ao Caetano Filho, uma das áreas castigadas pelas chuvas dos últimos dias e que precisa de cuidados. Sabemos que as chuvas provocam o acúmulo de lixo e nossa contribuição vai ajudar para que as famílias que vivem ali, não sofram riscos à saúde”, esclareceu a governadora.

De acordo com o presidente da Caerr, Danque Esbell, serão retirados do local todo tipo de resíduos sólidos. “O objetivo é recolher o maior número de resíduos que possam se tornar agentes poluidores ao meio ambiente e que possam comprometer a qualidade de vida das pessoas”, complementou.

A ação de domingo conta, até o momento, com o envolvimento de pelo menos 11 instituições parceiras. “Temos a expectativa de contar com o apoio de mais voluntários, uma vez que aproveitamos todos os canais de comunicação da empresa para fazer o convite à sociedade, pois a união de forças resultará em resultados mais positivos para o meio ambiente e para a população”, salientou Esbell.

Nível

O nível do rio Branco que chegou a registrar 8,77 m, nas últimas semanas, apresenta os primeiros sinais de baixa, com a medição atual de 7,84 metros. No entanto a preocupação ainda é real.

“Estamos acompanhando de perto essa questão. Criamos o Gabinete de Enchentes para prestar ampla e exclusiva assistência aos municípios afetados pelas cheias e aqui na capital não é diferente. Por isso, estamos realizando essa força-tarefa de limpeza, auxiliando a população e contribuindo para a educação ambiental”, reforçou a governadora.

Resíduos

Na 11ª edição, a primeira de 2017, o Caerr nos Rios recolheu aproximadamente 1,5 tonelada de lixo, das margens do rio Branco e balneários de Boa Vista.

“A ação faz parte do planejamento de trabalho da Companhia, executado de forma permanente na capital e no interior. O propósito é mostrar para as pessoas que é preciso adotar uma mudança de atitude, para que cada um faça a sua parte e evite que todo esse material vá parar nos nossos mananciais”, finalizou Esbell.