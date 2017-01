Caerr: Ouvidoria fortalece diálogo entre a empresa e os clientes

Com a intenção de estabelecer o contato direto com a sociedade, o Governo de Roraima, por meio da Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) reforça a importância da Ouvidoria, um canal democrático de diálogo que tem ajudado na aproximação da Companhia com os clientes. A Ouvidoria da Caerr funciona na sede da empresa, no bairro São Pedro, de 7h30 às 13h30.

A Ouvidoria faz parte do modelo de gestão participativa, onde a empresa ao receber reclamações ou sugestões mobiliza todos os setores envolvidos para que o índice de resolutividade possa ser o maior possível.

“O cidadão tem o direito a um serviço de qualidade, e estabelecer canais de comunicação é fundamental para que os resultados possam ser alcançados dando a oportunidade dos usuários opinarem sobre o que precisa melhorar”, esclareceu o presidente da Caerr, Danque Esbell.

Também é papel da Ouvidoria, promover iniciativas que fortaleçam os controles interno e social, favorecendo a prestação de contas à comunidade. “Em uma sociedade é comum que haja em determinado momento algum impasse em relação ao comportamento ou atitude de um colega de trabalho e na Ouvidoria é possível exercer a democracia e expor a opinião sem prejulgamentos e de acordo com a veracidade das informações”, complementou.

“Ao longo de 2016 tivemos ainda a participação de usuários que procuraram a Companhia para dar sugestões, fazer elogios e até mesmo denunciar o desperdício de água e de ligações clandestinas, e isso é gratificante, pois demonstra o compromisso que o cidadão tem com o zelo da coisa pública e a confiança de que a empresa buscará a solução do problema”, disse o ouvidor da Caerr, Marcelo Machado.

Acesso

Para ter acesso à Ouvidoria, o consumidor pode se dirigir à sede da Caerr, na Av. Melvin Jones, 219, bairro São Pedro, ou acessar os endereços eletrônicos: www.caer.com.br, ouvidoria@caer.com.br, ou o telefone 2121-2209.

“Quando o cliente procura a Ouvidoria o atendimento fica registrado no banco de dados para o exercício vigente. Os dados de 2016 mostram que 90% das manifestações registradas foram apuradas e respondidas dentro do prazo legal de 15 dias. E esse tempo é considerado satisfatório, uma vez que se tratou de situações que chegaram a uma solução de forma interna evitando com isso desgastes futuros”, disse Esbell.