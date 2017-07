Caerr orienta população para consumo racional de água

Chuva em abundância, rio transbordando, captação de água funcionando a todo vapor, mas a preocupação com o consumo racional continua permanente. Muitas pessoas não dão importância para o consumo consciente, pois acham que a água é uma fonte inesgotável. Mas não é, e em muitas cidades do Brasil, a crise hídrica é uma realidade cruel.

Em Roraima, o Governo do Estado tem intensificado as ações ambientais para a sensibilização dos roraimenses e a preservação dos recursos naturais. A Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) executa campanhas permanentes priorizando a sustentabilidade e a relação saudável entre sociedade e meio ambiente.

A mudança de hábito é totalmente possível e pode começar dentro de casa, e se estender para o local de trabalho, escola, etc. O importante é dar o primeiro passo, de acordo com a chefe do Núcleo de Meio Ambiente, Airlene Carvalho.

“Tome banho , fechar a torneira na hora de escovar os dentes, evitar brincadeiras com água e verificar os vazamentos dentro de casa são algumas dicas infalíveis na economia e consumo racional do produto”, afirma.

Não podemos associar a ideia de desperdício somente a hábitos domésticos, pois ele existe também durante o abastecimento de água. Porém, essa é uma preocupação constante da empresa.

“Esses vazamentos existem e são causados por falhas técnicas nas tubulações, por exemplo, ou até por desvios ilegais. Diante disto, nossas equipes são preparadas para detectar tais procedimentos, além de mantermos constante manutenção de todos os nossos equipamentos. As perdas são o grande desafio das empresas de saneamento no país, mas a Caerr está em permanente estado de alerta”, explicou o presidente da Companhia, Danque Esbell.