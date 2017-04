Caerr moderniza processo de tratamento da água

Para manter o padrão de excelência da qualidade da água distribuída no Estado, a Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) modernizou o sistema de tratamento, passando a utilizar o sulfato de alumínio líquido.

Além do novo produto, a Companhia adquiriu três tanques de fibra de vidro apropriados para o armazenamento do sulfato. Com a modernização, a Caerr segue a tendência Nacional, utilizada nas maiores empresas de saneamento.

“A qualidade da água que oferecemos à população é de excelente qualidade e com a aquisição do produto químico, vamos gerar uma maior eficiência no tratamento e menos custo para a Caerr”, pontuou o presidente da Caerr, Danque Esbell.

O sulfato é um dos primeiros produtos a serem aplicados no tratamento da água, na fase de clarificação e tem inúmeras vantagens na substituição pelo sulfato granulado, produto usado antes da modernização, conforme explica a gerente do Sistema de Produção, Samaia Araújo.

“São várias as vantagens do sulfato líquido, dentre elas, a precisão na dosagem do material, não deixando nenhum tipo de resíduo, tem custo menor por tonelada, diminui a mão de obra e facilita o processo de tratamento”, argumentou.

As três estações de tratamento de água da sede, no bairro São Pedro, receberão os tanques para armazenamento do sulfato líquido. Um técnico da Bahia já está fazendo a instalação dos tanques com previsão de término em 20 dias.

Economia

Para se ter uma ideia da economia que o produto proporcionará, a última aquisição do sulfato granulado foi de R$ 2.106.000,00 para 648 mil kg. O investimento utilizado no sulfato líquido caiu para R$ 1.435,200, na compra de 780 mil kg, 132 mil kg a mais de produto e em média meio milhão de Reais economizado.