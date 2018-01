Caerr lança novo site com 10 serviços

A Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) está com novo site à disposição dos seus clientes, com 10 serviços que podem ser realizados em alguns cliques. No endereço eletrônico www.caer.com.br, é possível tirar segunda via de conta, retirar declaração anual de quitação de débitos, solicitar recebimento de fatura por e-mail, fazer negociação de débitos, consulta de pagamentos, alterar a data de vencimento da fatura, fazer consulta de histórico de consumo, solicitação de conta em braile e acompanhar o registro de atendimento.

Elaborado dentro da própria Caerr, pela equipe da Gerência de Tecnologia da Informação da Companhia, o site ganhou novo design, mais moderno, valorizando as imagens e notícias da empresa e os ícones que levam aos serviços ofertados. “Buscamos desenvolver um espaço ‘intuitivo’, onde qualquer pessoa, por mais inexperiente que seja em internet, consiga localizar os serviços ofertados”, disse Danque Esbell, presidente da Companhia.

O assessor de Tecnologia da Informação da Caerr, Tony Carvalho Peixoto, destacou a ‘responsividade’ do site, que se adapta à tela no qual é aberto, ou seja, do computador de mesa à tela de celular, ele se molda. “Ele não perde a navegabilidade. O cliente continuará achando com facilidade todos os serviços”, explicou.

A reformulação proporciona ainda destaque para o Programa Caerr Socioambiental. As notícias relacionadas aos seis projetos que fazem parte do programa estarão em local de destaque e fundo verde.

“O site foi desenhado por nosso designer gráfico, atendendo ao novo conceito gráfico dos sites das companhias de saneamento básico do País e do mundo. É também uma forma de fortalecer a nossa marca”, finalizou Esbell.