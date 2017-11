Caerr investe quase R$ 2 milhões e renova sistema em todo o Estado

Para assegurar a eficiência e o bom funcionamento dos sistemas de água e esgoto em Roraima, o Governo do Estado já investiu cerca de R$ 2 milhões em equipamentos, tanto na capital, quanto no interior. Por meio da Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima), quase 200 novos equipamentos foram adquiridos e instalados, entre outubro de 2016 e outubro desse ano. São bombas dosadoras, bombas centrífugas e submersas, beneficiando milhares de usuários em todo o Estado.

O investimento segue o plano de ação estipulado pela governadora Suely Campos, que não tem medido esforços para atender as demandas e necessidades da população.

A Companhia já aplicou R$ 1,9 milhão, na aquisição de 22 bombas dosadoras de sulfato, 13 conjuntos de moto bomba centrífugas e 125 conjuntos de moto bombas submersas, todas sendo utilizadas no sistema de captação, tratamento e distribuição de água. Além disso, foram adquiridos 15 conjuntos de moto-bombas para esgoto sanitário.

“Esse material faz parte dos investimentos que temos feito na companhia, visando melhorar a prestação de serviço em todo o Estado, seguindo as recomendações da governadora”, esclareceu o presidente da Caerr, Danque Esbell.

Beiral

Uma das aquisições da empresa, atendeu o bairro Beiral e no início do mês, o trabalho foi direcionado para a EEE (Estação Elevatória de Esgoto). No local foram instalados um novo conjunto moto bomba e um novo quadro de comando. A EEE recebeu uma bomba de poço seco com capacidade para 150 metros cúbicos, por hora de vazão. “Existia a necessidade de fazer essa substituição, pois a bomba que estava operando já tinha mais de 20 anos de funcionamento, e estava com o tempo de vida útil ultrapassado”, salientou Esbell.

O trabalho realizado na Estação é importante porque o esgoto é captado das residências dos usuários e encaminhado por gravidade até a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), a também chamada Lagoa de Estabilização, localizada no bairro São Bento.