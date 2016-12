Caerr instalou quase dois mil hidrômetros no interior do Estado

Dando continuidade ao Plano de Ação elaborado para este ano, a Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) deve encerrar as atividades do ano com a instalação de hidrômetros em quase todos os municípios de Roraima. O trabalho faz parte do planejamento de ações para os municípios do interior do Estado. Até o momento, a Companhia instalou aproximadamente 1.985 equipamentos nos municípios.

O presidente da Companhia, Danque Esbell, ressaltou que o trabalho é fundamental para o alcance das metas estabelecidas pela empresa. “A Companhia tem a missão de prestar um serviço de qualidade que atenda as necessidades da população de forma adequada e que contribua para melhoria da qualidade de vida e da saúde da população. E é com esse objetivo que realizamos as ações, especialmente no interior do Estado”, esclareceu.

As atividades são realizadas de forma contínua. Os hidrômetros foram instalados nos municípios de Alto Alegre, Amajari, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Caroebe, Iracema, Mucajaí, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis, São João do Baliza e São Luiz.

Cuidados

É importante esclarecer aos usuários que alguns cuidados devem ser seguidos em relação a utilização dos hidrômetros. O morador deve estar atento e identificar qualquer problema no equipamento, como vazamentos, por exemplo, e entrar em contato com a Companhia, para que seja providenciado o reparo o mais rápido possível. O usuário pode utilizar os canais de comunicação da empresa pelo 0800.2809520, site www.caer.com.br e ainda o aplicativo Caer Mobile, que pode ser acessado pelo celular.