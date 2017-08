Caerr inicia segunda-feira Campanha de Negociação de Débitos

A partir da semana que vem, os clientes que estão inadimplentes com a Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) terão a oportunidade de recuperar o crédito e manter a relação harmoniosa com a Companhia. É que a empresa iniciará na segunda-feira, 21, a Campanha de Negociação de Débitos, com duração de 60 dias.

“O propósito da empresa é atender às necessidades da população e possibilitar a regularização de débitos aos clientes que possuem dívidas”, esclareceu o presidente da Caerr, Danque Esbell.

Conforme o presidente, a Companhia preza pela boa relação com os usuários, e facilitar a regularização das pendências financeiras é a demonstração de que a empresa está sensível ao problema enfrentado pela clientela, que se encontra na lista de inadimplência.

A Campanha possibilitará o parcelamento das dívidas consolidadas até 31 de julho de 2017, com descontos nos juros e nas multas, assim como proporcionará o parcelamento da quantia devida em até 60 vezes, a depender do montante devido.

Os usuários que queiram ter acesso e aderir ao parcelamento devem efetuar o pagamento da quantia, a título de entrada, no valor de no mínimo 10% do total da dívida. No caso de pagamento à vista ou até cinco parcelas, o desconto nos juros e multas é de 100%. No parcelamento a partir de seis a 60 parcelas, o desconto a ser concedido será de 60%. Como forma de pagamento, poderão ser aceitos bens que possuem valor econômico, após avaliação da Caerr.

Todos os critérios serão adotados para clientes que representam pessoas físicas e jurídicas.

Os atendimentos serão feitos na loja da Caerr no bairro São Pedro, na capital, e nas agências do interior. Mais informações poderão ser obtidas nos canais de comunicação da empresa, pelo 0800.2809520, pelo site www.caer.com.br e pelo aplicativo Caer Mobile.

A iniciativa segue as diretrizes da governadora Suely Campos de realizar ações em prol da qualidade de vida da população.

“Dá a oportunidade ao cidadão de ter crédito é oportunizar a essa pessoa a tranquilidade emocional e financeira, fundamental para uma vida saudável, afinal quem é que não perde o sono, em determinado momento, por causa de dívida pendente”, disse a governadora.

Investimentos

O valor arrecadado será revertido em melhorias e investimentos dos serviços disponibilizados pela empresa à população.

“A Companhia tem a missão de prestar um serviço público de qualidade e investir na estruturação e modernização da empresa é fundamental para alcançar as metas estabelecidas, buscando sempre prestar um serviço de qualidade e de forma eficiente”, finalizou Esbell.