Caerr inicia planejamento de ações socioambientais que serão executadas este ano

A Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) já começou o planejamento das ações incluídas no Projeto Socioambiental que serão realizadas em 2017. As atividades serão executadas por meio do NMA (Núcleo de Meio Ambiente) e ATEMA (Assessoria Técnica de Meio Ambiente). Todo o processo de elaboração das ações já é discutido pelas equipes responsáveis, que integram a companhia.

“É preciso planejar, discutir e definir estratégias de ação. Só assim será possível estabelecer um cronograma de trabalho que seja executável e que resulte em bons frutos. Por isso, assim que foram finalizadas as tarefas já programadas, a nossa equipe deu início ao planejamento do que será realizado esse ano”, esclareceu o presidente da Caerr, Danque Esbell.

As atividades iniciam com a Caminhada Ecológica, marcada para o mês de janeiro. O cronograma inclui também a Campanha Caerr nos Rios, programada para os meses de março, maio, julho, setembro e novembro.

“No ano passado o Caerr nos Rios retirou aproximadamente 4,5 toneladas de lixo do meio ambiente, especialmente do Rio Branco e dos igarapés. Foi muito positivo. Mas é preciso continuar fazendo a sensibilização das pessoas sobre a necessidade do descarte correto dos resíduos sólidos para evitar a poluição”, reforçou Esbell.

“Quando o assunto é meio ambiente é preciso manter um trabalho forte e de forma permanente, que envolva adultos e crianças. Por isso a companhia continuará de portas abertas para receber a comunidade interessada em saber mais sobre o tratamento da água e também levar informações à sociedade”, complementou a chefe do NMA, Airlene Carvalho.

A Companhia realiza ainda palestras de educação ambiental em escolas públicas, visitas técnicas aos municípios do interior, e mantém a participação em eventos relacionados à preservação ambiental.

“Além de oferecer água tratada, a Caerr contribui para a qualidade de vida das pessoas, com o desenvolvimento de ações internas e externas de esclarecimento sobre a importância da preservação ambiental”, explicou o assessor técnico ambiental da ATEMA, Leônidas Farias.

Alcance

Em 2016 o Núcleo de Meio Ambiente realizou ações que envolveram um público estimado em mais de 14 mil pessoas, na capital e no interior, entre palestras, ações ambientais, visitas na Estação de Tratamento da Água e encontros ambientais.

“Esse ano foi muito produtivo, mas não podemos estagnar, ao contrário: é preciso ir mais além, buscar novos parceiros, definir ferramentas que possibilitem o alcance de um número maior de pessoas. Criar ações e projetos que despertem o interesse da comunidade. Enfim, proporcionar uma reflexão sobre a importância da preservação do meio ambiente e fazer com que essa mudança de hábitos seja concretizada na prática”, finalizou Esbell.