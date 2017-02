Caerr inicia o ano com obras de ampliação de rede de água na capital

Com o compromisso de atender as necessidades da população e oferecer maior qualidade de vida para as pessoas, o Governo de Roraima por meio da Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) já deu início ao Plano de Gestão elaborado para este ano com a realização de obras de melhorias na capital do Estado.

As ações incluem a ampliação da extensão de rede de água nos bairros de Boa Vista. Os trabalhos começaram no mês de janeiro pelas ruas dos bairros Pricumã e Silvio Leite. As equipes estão concluindo, esta semana, os trabalhos no bairro Senador Hélio Campos.

“Nosso objetivo é atender as diretrizes da gestão, alcançando as metas estabelecidas e oferecendo um serviço público de qualidade para as pessoas que utilizam os serviços da Companhia”, esclareceu o presidente da Caerr, Danque Esbell.

As equipes iniciam o cronograma com uma visita in loco, e depois com a realização de uma vistoria técnica para elaborar o diagnóstico das necessidades do bairro. Até o momento, só nos primeiros 30 dias do ano, já foram executados 1.080 metros de extensão de rede de água e mais de 500 moradores foram beneficiados.

Para o agricultor Raimundo Nonato dos Santos essa iniciativa chegou em boa hora. “Nós aqui contávamos apenas com o poço artesiano, e esse trabalho da Caerr era uma necessidade antiga. Agora com essa ação será bom demais porque teremos acesso à água tratada, o que vai ficar bem melhor”, disse.

“Eu gostei demais, faz muito tempo que esperávamos por esse trabalho e agora o Governo está atendendo a nossa reivindicação. Isso mostra o respeito com as nossas demandas”, reforçou o autônomo Manoel Barbosa.

“As equipes devem concluir as atividades esta semana no Senador Hélio Campos. E já iniciarão novas avaliações para identificar outros pontos que também precisam do atendimento. Esse é um trabalho contínuo que será realizado ao longo do ano para atender o maior número de pessoas”, finalizou Esbell.