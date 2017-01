Caerr faz doação de materiais recicláveis para cooperativa de Boa Vista

Diante do compromisso com o bem estar da população o Governo de Roraima incentiva ações que proporcionem melhoria da qualidade de vida das pessoas. Um bom exemplo de responsabilidade social foi demonstrado pela Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) que doou material reciclável para a Associação Terra Viva, que atua com reciclagem em Boa Vista.

A doação incluiu caixas de papelão e jornais antigos que não eram mais utilizados pela companhia e foi entregue nessa segunda-feira (9) na sede da empresa, no bairro São Pedro.

“Esse é o compromisso da empresa com a qualidade de vida das pessoas, com um ambiente mais limpo e saudável, com o bem estar do cidadão que utiliza os nossos serviços”, destacou o presidente da Caerr, Danque Esbell.

Há quatro anos a Associação Terra Viva realiza a coleta de resíduos sólidos recicláveis como papelão, jornais, plástico e alumínio. “Recolhemos durante toda a semana, não importando o bairro, pois é com a venda desse material que tiramos o sustento dos nossos filhos”, explicou Diana da Silva Lopes, que é membro da associação.

“Adoramos a iniciativa da Caerr. As caixas e os jornais serão prensados e depois vendidos para o Amazonas. Como a gente recebe por quilo vendido, esse material vai ajudar bastante na renda do mês”, salientou Diana.

A doação foi organizada pelo NMA (Núcleo de Meio Ambiente) da Caerr, que desenvolve ações socioambientais de forma permanente, na capital e no interior. “O nosso trabalho inclui a sensibilização das pessoas sobre a importância da preservação do meio ambiente. No ano passado mais de 14.000 pessoas foram alcançadas com as ações que tratam inclusive da coleta de material reciclável”, reforçou a chefe do Núcleo, Airlene Carvalho.

“A doação é uma iniciativa que nos ajuda muito. Qualquer doação é sempre bem-vinda e, além disso, significa o interesse das pessoas em cuidar do meio ambiente pois se a gente não fizesse o recolhimento esse material iria para o lixo, o que prejudicaria o ainda mais o meio ambiente”, ressaltou o outro membro da associação, Dino César da Silva.

Acesso

Para ter acesso aos serviços disponibilizados pelo Núcleo de Meio Ambiente da Caerr basta entra em contato pelo telefone 2121-2252. “O Núcleo funciona de segunda a sexta, pela manhã e é por meio dos agendamentos que organizamos as atividades internas e externas, como palestras nas escolas e as visitas na Estação de Tratamento de Água. Mas a população pode participar de outros projetos da companhia executados em prol da preservação ambiental como o Caerr nos Rios por exemplo”, finalizou Esbell.