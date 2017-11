Caerr fará sensibilização ambiental para os estudantes do interior

Falar sobre a importância dos cuidados com os recursos naturais e despertar em cada cidadão o interesse pela preservação do meio ambiente é um dos objetivos do Programa Caerr Educação Ambiental, desenvolvido pela Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima), de forma permanente na capital e no interior.

Nesta terça-feira, 14, as atividades serão realizadas na Escola Estadual Ovidio Dias de Souza, no município de Amajari, para alunos dos Ensinos Fundamental e Médio.

“O foco desse trabalho é levar informações para a sociedade e provocar uma mudança de comportamento e com isso fazer com que cada pessoa mantenha hábitos saudáveis em prol da preservação do meio ambiente”, esclareceu o presidente da Caerr, Danque Esbell.

As atividades são coordenadas pelo NMA (Núcleo de Meio Ambiente) e incluem palestras em escolas e instituições civis,

“As atividades do Programa Caerr Ambiental partem do projeto do curso de Mestrado em Ciências de uma professora da Universidade Estadual de Roraima. Para a Companhia significa o reconhecimento do trabalho desenvolvido no Estado, um orgulho por sermos referência para estudos científicos”, disse Airlene Carvalho, chefe do NMA.

Dinâmicas

A cada encontro o NMA (Núcleo de Meio Ambiente) envolve os estudantes em atividades lúdicas para testar os conhecimentos assimilados durante as palestras. Nesta segunda-feira, 13, os alunos da Escola Estadual Antônio Coelho de Lucena visitaram a ETA (Estação de Tratamento da Água) e durante as atividades de educação ambiental

“O desafio de perguntas e respostas desperta o interesse dos alunos, pois eles próprios elaboram as perguntas para os colegas e se o outro souber responder, ganha o kit (camisa e a cartilha ambiental da Caerr). Por isso eles ficam concentrados e prestam atenção nas orientações repassadas durante as palestras”, salientou Airlene.