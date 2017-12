Caerr fará sensibilização ambiental junto a famílias de Amajari

É cada vez maior a importância de se sensibilizar a respeito da preservação dos recursos naturais. E quando o assunto é responsabilidade ambiental todas as iniciativas são válidas, para que as pessoas percebam como podem contribuir na prática para esse trabalho.

Nesse final de semana, a Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) fará orientações sobre o uso racional da água, durante o “Estácio Reciclando”, projeto de sensibilização ambiental desenvolvido pelo Centro Universitário Estácio da Amazônia e instituições parceiras. As atividades serão desenvolvidas no sábado, 23, durante todo o dia, para as famílias que vivem na Serra do Tepequém, no município de Amajari.

“Sustentabilidade é a palavra chave desse trabalho executado de forma permanente em Roraima. São iniciativas assim que ajudam a sensibilizar as pessoas a exercitar a sua cidadania, com ações de responsabilidade social e ambiental”, explicou a governadora Suely Campos.

“É preciso o envolvimento de toda a sociedade para que os resultados sejam alcançados de forma imediata e eficaz. Por isso quando a Caerr foi convidada para realizar essa parceria, a proposta foi aceita de imediato”, disse o presidente da Companhia, Danque Esbell.

O Projeto é desenvolvido há um ano e consiste no trabalho de orientação aos moradores da região, coleta de resíduos sólidos e manutenção de um Ecoponto, implantado em maio, pelos alunos do curso de gestão ambiental.

“O Centro é um dos parceiros da Caerr em alguns projetos socioambientais e nesse sentido é importante a participação do Núcleo de Meio Ambiente da empresa nesta ação junto com a instituição de ensino para fortalecer a parceria e ampliar a rede de agentes ambientais”, enfatizou a chefe do NMA, Airlene Carvalho.

Durante as atividades serão realizadas blitz ambientais, orientações para os moradores e donos de pousadas sobre o uso de água tratada de forma correta, com foco na prevenção ao desperdício e discussão sobre a implantação de uma cooperativa de catadores de resíduos sólidos na região.

“O encontro vai abrir a Semana de Sustentabilidade da Estácio e contar com o apoio das instituições parceiras como a Caerr, por exemplo, é fundamental para que as metas possam ser alcançadas”, complementou Marcela Liege da Silva, coordenadora dos cursos de Agronegócio e Gestão Ambiental da Estácio Atual.