Caerr fará nova entrega de materiais para catadores de resíduos sólidos

A Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) fará a entrega de papel inutilizado para as entidades que trabalham com reciclagem em Boa Vista. A entrega será feita nesta sexta-feira, 12, às 9h, na sede da Companhia, no bairro São Pedro e faz parte da execução do projeto Reúse, Vire a Página, um dos seis projetos do programa Caerr Socioambiental.

“Todo o material foi recolhido pelos próprios colaboradores. Uma iniciativa que nos dá orgulho, pois mostra que o trabalho de sensibilização ambiental desenvolvido pela Companhia conta com o envolvimento da equipe que integra a empresa”, esclareceu o presidente da Caerr, Danque Esbell.

Serão repassados aos catadores de resíduos sólidos, que atuam na capital, itens como garrafas peti, revistas, jornais, papelão e plástico, além de outros materiais que podem ser reaproveitados.

“Todos esses itens seriam jogados fora, mas graças ao apoio de cada colega de trabalho será possível garantir que esse material seja descartado de forma correta. Com isso o ganho maior será para o meio ambiente que não sofrerá com a ação desses itens, considerados poluentes”, acrescentou Airlene Carvalho, chefe do Núcleo de Meio Ambiente da Caerr.

Desta vez o repasse do material será feito para a AGEMARC (Associação Global de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Roraima), uma das entidades que atua de forma parceira junto a Caerr.

“É gratificante ver o engajamento de instituições como a Caerr no que refere à reciclagem. A empresa tem sido nossa parceira e nos últimos meses esse auxílio tem feito a diferença para as famílias que usam a reciclagem como forma de trabalho”, agradeceu a presidente da Associação, Maia Isabel de Souza Vasconcelos.

Outros projetos

Além do Reúse, vire a Página, a Caerr desenvolve outros cinco projetos ambientais: o Caerr nos Rios que faz o recolhimento de lixo despejado de forma inadequada nas praias e margens dos rios da cidade, o Bairro Sustentável que busca contribuir para a adoção de boas práticas sustentáveis com ênfase na responsabilidade socioambiental, o Caerr Educação Ambiental, que tem o propósito de realizar palestras nas escolas públicas e privadas, além de faculdades e empresas, na capital e no interior e aborda temas como desenvolvimento sustentável, o Caerr de Olho no Óleo, um projeto que tem o objetivo de despertar na sociedade a importância da eliminação correta do óleo de cozinha, que não serve mais para consumo humano. O projeto conta com a ajuda de parceiros como o restaurante Chopp Time, por exemplo.

“Nesta quinta-feira recebemos três recipientes com óleo de fritura, e o restaurante doou mais 250 kg de óleo. São doações importantes que ajudam a manter o trabalho de sensibilização desenvolvido na capital”, enfatizou Esbell.

Há ainda a Caminhada Ecológica, marcada para o próximo dia 28 de janeiro. “Será o ponta pé inicial das atividades ambientais programadas para 2018. Essa é mais uma iniciativa desenvolvida em prol da preservação dos rios, especialmente o nosso majestoso rio Branco, por isso contamos com a participação de muitos voluntários dessa vez”, finalizou Danque Esbell.