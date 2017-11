Caerr concede selo para homenagear instituições envolvidas em ações de preservação de rios

A Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR) aprovou nesta quarta-feira, 22, o Projeto de Lei que cria o Selo Amigo da Água, que homenageará instituições e pessoas envolvidas em ações de preservação dos recursos hídricos do Estado. A Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) concederá o selo, após a sanção da governadora Suely Campos. Todos os preparativos da entrega serão promovidos pelo Núcleo de Meio Ambiente (NMA) da Companhia.

“Estamos felizes com a aprovação desse projeto, pois ele irá reconhecer o trabalho árduo de pessoas e instituições que lutam pela preservação do nosso majestoso rio Branco”, destacou o presidente da Caerr, Danque Esbell.

Atualmente, a Companhia realiza seis projetos que abrangem ações ambientais e o carro-chefe é o Caerr nos Rios. A proposta é fazer o recolhimento de lixo despejado de forma inadequada nas praias e margens dos rios da cidade.

Além disso, são realizadas ações de educação ambiental para banhistas e famílias que vivem próximas ao rio Branco e balneários visitados. Desde 2015, o Caerr nos Rios recolheu 13 toneladas de resíduos sólidos das margens dos rios Branco e Cauamé, além de igarapés e praias da capital e também do interior.

“É preciso cuidar dos recursos hídricos existentes no Estado e no mundo, para que possamos ter água em abundância”, justificou o autor do projeto, deputado Brito Bezerra.

Além do Caerr nos Rios, o NMA desenvolve ainda mais cinco projetos socioambientais: Caerr de Olho no Óleo; Caerr Educação Ambiental; Reúse, vire a página; Caminhada Ecológica e Bairro Sustentável.

Estreia

Para fechar o ano com chave de ouro, a pedido da governadora Suely Campos, as comunidades ribeirinhas do baixo rio Branco receberão a visita dos voluntários do Caerr nos Rios, pela primeira vez na história do projeto. A data está sendo definida e em breve será divulgada.