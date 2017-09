Caerr alerta população para a importância do consumo racional de água

O calor das últimas semanas dá provas de como o verão deve ser rigoroso este ano. E para garantir a normalidade no serviço de abastecimento de água, no período, a Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) já planeja a execução de um plano de ação, com objetivo de garantir o atendimento de toda a demanda.

“Agora que as chuvas cessaram uma nova realidade deve ser levada em consideração: a temperatura elevada, que faz aumentar o consumo de água em todo o Estado”, esclareceu o presidente da Caerr, Danque Esbell. Ainda de acordo com o presidente, as ações foram planejadas desde 2015, de acordo com as diretrizes de gestão do atual governo.

“É preciso trabalhar em sintonia e de maneira unificada para que os resultados possam ser alcançados de forma satisfatória e eficaz. Por isso, desde que assumimos o governo, temos buscado realizar as ações de forma integrada. Quem ganha com isso é a população e esse é o nosso objetivo”, disse a governadora Suely Campos.

Diante do clima seco a Companhia elaborou um Plano de Contingência para 2017/2018. O objetivo é saber que medidas adotar para garantir o abastecimento, mesmo diante de uma forte estiagem.

O Plano de contingência prevê medidas a curto e médio prazo. Uma delas já está em vigor: a ampliação da produção de água de 850 litros para 1.050 litros por segundo.

“Nesse início de verão a gente já percebe um consumo bastante elevado de água e esse plano foi criado justamente para evitar o desabastecimento”, complementou Esbell.

Balsa flutuante

Outra estratégia que pode ser colocada em prática, se for necessário, é a balsa flutuante: um equipamento utilizado em 2015 e que auxilia a prestação do serviço, garantindo a continuidade do abastecimento.

“Já foram feitos todos os testes e manutenção necessários para garantir a utilização da balsa, se houver necessidade. O objetivo é manter o abastecimento”, reforçou o presidente da Caerr.

Desperdício

Embora a Companhia tenha propostas para manter o abastecimento regular, a população precisa contribuir não desperdiçando água e isso inclui principalmente o uso racional.

“É comum no período de verão a água ficar mais fraca em um bairro em relação a outro. Isto porque percebemos que tem pessoas usando água tratada para lavar calçadas e esse desperdício influencia diretamente no consumo, causando sobrecarga no sistema, ou seja: é fundamental que a população colabore e faça o uso da água de forma racional”, finalizou Esbell.