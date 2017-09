Caerr adquire equipamentos para melhorar abastecimento no interior

O Governo de Roraima por meio da Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) tem investido nas ações de fortalecimento do sistema de abastecimento de água do Estado. A Companhia acaba de adquirir 13 conjuntos moto bombas para operacionalização do sistema de captação de água bruta e nas estações de elevatórias nos municípios do interior.

“Para manter a continuidade do serviço é preciso garantir o funcionamento pleno de todo o sistema, pois só assim será possível ter condições de atender as necessidades da população e garantir o abastecimento de água para todos os moradores”, explicou a governadora Suely Campos.

O investimento soma cerca de R$ 160 mil e beneficiará os municípios de Alto Alegre, Caroebe, Mucajaí, Pacaraima, São João da Baliza e São Luís. “A aquisição desses equipamentos faz parte do planejamento de trabalho da Caerr, estabelecido para este ano, atendendo as diretrizes da governadora Suely Campos de garantir qualidade na prestação dos serviços oferecidos”, disse o presidente Companhia, Danque Esbell.

Os equipamentos serão utilizados no bombeamento de água limpa, com atuação em regime contínuo. A instalação será feita conforme o cronograma de substituição dos conjuntos de moto bombas.

“Essa etapa será executada de forma gradativa de acordo com a prioridade de cada região. A tabela de instalação está sendo finalizada para que possamos concluir todas as etapas o quanto antes”, finalizou o presidente.