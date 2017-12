Caerr adere à campanha de ajuda aos catadores de recicláveis em Boa Vista

O trabalho das cooperativas e associações de catadores de recicláveis é o exemplo mais emblemático dentro da economia solidária e preservação do meio ambiente. Essas associações de Boa Vista são parceiras da Caerr (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) nos projetos socioambientais, como o Caerr nos Rios.

Pensando no bem-estar desses trabalhadores, o Fórum Lixo e Cidadania, com o apoio da Caerr e de outras instituições públicas e empresas privadas, lançou essa semana a campanha “SOS Catadores” para ajudar as famílias cadastradas na Unirenda, Terra Viva e Global. A campanha tem a finalidade de auxiliar os catadores que estão em situação de vulnerabilidade social. A meta é arrecadar alimentos não perecíveis até o dia 20 de dezembro, para posteriormente, serem montadas as cestas básicas aos associados.

A Caerr Socioambiental, que já executa projetos sociais e ambientais, apoia a primeira campanha do Fórum Lixo e Cidadania. “Sabemos o quanto é importante a atividade dos catadores na coleta de recicláveis. É uma atividade que não gera renda suficiente e, que neste momento, já que eles não têm mais acesso ao lixão, reduziu-se muito os recursos desses trabalhadores. Estamos aqui para colaborar e a Caerr como empresa de responsabilidade social e ambiental apoia essa empreitada”, afirmou a chefe do Núcleo de Meio Ambiente da Companhia, Airlene Carvalho.

“O papel desses trabalhadores na sociedade é de grande importância e não podíamos deixar de participar dessa ação tão louvável”, destacou o presidente da Caerr, Danque Esbell.

Quem quiser contribuir com alimentos não perecíveis (exceto sal) é só entregar os produtos na recepção da empresa, na Rua Melvin Jones, 219, bairro São Pedro, das 7h30 às 17h30. Informações pelo telefone 98403-9077.