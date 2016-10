Caer promove ações para melhorar o abastecimento de água no interior

Um ano de muito trabalho e compromisso com a melhoria dos serviços prestados à população. Assim tem sido 2016 para a Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima). Por meio de ações como as obras de extensão de rede de água, executadas na capital e nos municípios de Roraima, é possível perceber melhorias significativas para os consumidores.

No ano passado a companhia finalizou o cronograma de atividades com 524.294 metros

de extensão de rede de água. Este ano, os municípios do interior tiveram mais 10.242 metros de rede construída, totalizando 534.536 metros.

“Essas ações fazem parte do planejamento de trabalho estabelecido pela gestão. São obras importantes para garantir a melhoria no abastecimento de água das pessoas que moram em regiões mais distantes. O nosso objetivo é esse: universalizar o atendimento, contribuindo para a qualidade de vida e de saúde da população”, esclareceu o presidente da Caer, Danque Esbell.

Com as obras de extensão de rede de água foram beneficiados este ano, pelo menos oito municípios de Roraima: São Luís do Anauá, Rorainópolis, Amajari, Caroebe, Pacaraima, Mucajaí, Caracaraí e Normandia. Além das vilas localizadas nestes municípios, entre elas, Entre Rios, Santa Maria do Boiaçu, Trairão e Vila do Equador.

“Todo esse empenho demonstra o compromisso da empresa em levar um serviço de excelência para a população e garantir melhorias significativas para as famílias do interior que passaram a ter acesso à água tratada”, complementou Esbell.

Capital

Em 2016 as obras foram executadas também em Boa Vista e resultaram em 3,5 quilômetros de extensão de rede e em melhorias para 20 bairros da capital, entre eles, Silvio Leite, Aeroporto, Operário, Paraviana, Caçari, Cinturão Verde, Dr. Silvio Botelho, Conjunto Cidadão, São Vicente, Pricumã, Cidade Satélite, 13 de Setembro, Caranã, Cauamé, Senador Hélio Campos, Cambará, Buritis, União, Mecejana e Loteamento Manaíra.

“É gratificante perceber os resultados positivos de um trabalho feito com base no planejamento e compromisso com a qualidade do serviço. Nossa intenção é atender de forma satisfatória as necessidades de cada cidadão que utiliza os serviços da Companhia”, finalizou Danque Esbell.