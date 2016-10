Caer promove ação para alertar colaboradoras sobre o câncer de mama

No mês dedicado ao trabalho de prevenção e combate ao câncer de mama, a CAER (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) fortalece essa corrente de mobilizações e se prepara para proporcionar às colaboradoras, um momento de orientação e reflexão sobre o tema. A programação acontece nesta quinta-feira, 27, às 9h, na sede da Caer, no bairro São Pedro.

“Trata-se de um momento importante, de sensibilização para as mulheres que fazem parte da equipe de trabalho da companhia. O objetivo é orientá-las sobre o câncer de mama, a importância da prevenção e do tratamento”, esclareceu o presidente da Caer, Danque Esbell.

“Muitas vezes por causa da rotina de trabalho é possível perceber que algumas pessoas deixam a saúde de lado e é por isso que queremos fazer esse alerta para as mulheres para que elas possam se atentar e cuidar da saúde para evitar transtornos futuros”, complementou.

Dentro da programação será realizada uma palestra sobre a “Prevenção ao câncer de mama”, no auditório da empresa. “Será uma oportunidade das nossas colaboradoras receberem informações, tirarem dúvidas e quem sabe até tomar a decisão de adotar a prevenção como objetivo maior”, salientou Esbell.

Dados

O câncer de mama é uma doença resultante da multiplicação de células anormais da mama, que forma um tumor. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns se desenvolvem rapidamente, outros não. Segundo o INCA (Instituto Nacional do Câncer) esse é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma, respondendo por cerca de 25% dos casos novos a cada ano.

Em 2015, o Brasil registrou mais de 57 mil novos casos da doença. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, esse tipo de câncer é o mais frequente nas mulheres das regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste. Na região Norte, é o segundo mais incidente. Existe tratamento para câncer de mama, e o Ministério da Saúde oferece atendimento por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS.