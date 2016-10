Caer oferece vantagens para consumidores quitarem suas dívidas

Os consumidores que possuem dívidas com a Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) podem aproveitar a oportunidade que a empresa está oferecendo para renegociar os débitos e ficar com o nome limpo na praça. A Campanha de Renegociação promovida pela empresa encerrará na próxima segunda-feira, 17.

“A campanha foi lançada em julho e terminaria no mês passado, mas diante da grande procura o prazo foi ampliado para garantir que o maior número de consumidores pudesse ter acesso aos benefícios e com isso realizar as negociações das contas de água pendentes”, esclareceu o presidente da Caer, Danque Esbell.

Entre as vantagens da Campanha estão o parcelamento das dívidas consolidadas até 31 de dezembro de 2015, com descontos nos juros e multas e parcelamento de até 60 vezes, dependendo do valor da dívida acumulada. Nesses casos o cliente deverá pagar um valor de entrada, de no mínimo 10% do montante da dívida.

Já pagamento à vista ou até cinco parcelas, o desconto nos juros e multas é de 100%. Em relação aos pagamentos de seis a 60 parcelas, o desconto é de 60%.

“A Companhia está disponibilizando as vantagens para as pessoas físicas e jurídicas. Além disso, os benefícios estão sendo oferecidos aos consumidores que moram na capital e também no interior”, complementou.

Os consumidores interessados em verificar a situação cadastral junto à empresa e renegociar os valores atrasados podem ter acesso aos serviços nas lojas de atendimento da Companhia. Os serviços serão feitos nas duas lojas da Caer da capital, São Pedro e Pintolândia, além das agências do interior. As dúvidas podem ser esclarecidas também nos canais de comunicação da empresa, pelo 0800 2809520, pelo site www.caer.com.br e pelo aplicativo Caer Mobile.

Campanha

A Campanha foi lançada no mês de julho, teve duração de dois meses e encerraria no dia 2 de setembro, mas foi prorrogada até o próximo dia 17.

Esta é a terceira edição da Campanha de Adimplência promovida pela Caer. “É uma forma de a Companhia mostrar só consumidor que está sensibilizada e que tem interesse em ajudar o cliente que possui o nome negativado, a limpar o nome, regularizar o CPF e ficar isento de dívidas. Além disso, outro propósito da empresa é utilizar o valor arrecadado em investimentos para melhorar cada vez mais os serviços prestados à população”, finalizou Esbell.