Caer faz mais de 450 atendimentos durante a Caravana do Povo

A Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) foi uma das instituições parceiras da Caravana do Povo, realizada pela segunda vez, na Escola Estadual Luiz Rittler Brito de Lucena, no bairro Nova Cidade, neste sábado, dia 8.

A Caravana do Povo é uma ação itinerante desenvolvida pelo Governo de Roraima, que envolve as principais secretarias estaduais ligadas à Administração Direta e Indireta, que tem proporcionado à população, na Capital e no Interior, o acesso aos serviços de saúde e de cidadania, além de atividades de lazer e entretenimento.

A Caer promoveu atendimentos comerciais, palestras ambientais e o plantio de mudas de plantas frutíferas. A Companhia alcançou 464 pessoas durante as atividades.

“A Caravana do Povo é uma das principais ações do Governo de Roraima, que tem contribuído para a qualidade de vida das pessoas que moram na Capital e nos municípios do Interior. A Caer se sente honrada de participar e colaborar com essa ação que tem atendido as necessidades da população em diversas áreas de saúde e social”, esclareceu o presidente da Caer, Danque Esbell.

Durante as ações foram executadas palestras ambientais pelo NMA (Núcleo de Meio Ambiente) da Caer. Entre os temas discutidos estiveram “O combate ao desperdício de água”, “Reutilização da água” e “Preservação dos rios”.

“Para mim a iniciativa foi louvável, pois, enquanto eu recebia a consulta médica meus quatro filhos ficaram aqui participando das atividades de meio ambiente. E a minha filha ainda participou do sorteio de camisetas e foi contemplada porque respondeu corretamente a pergunta. Isso significa que ela entendeu o que estava sendo falado na palestra. Eu fiquei muito feliz com essa ação”, disse a dona de casa Jaissy Darllen Gomes Alves.

“Eu acompanhei as palestras com os meus dois filhos, e gostei do evento porque eles aprenderam sobre saúde bucal e nas palestras de meio ambiente eu aprendi muito e eles também aprenderam sobre a importância da preservação ambiental. Eu nem imaginava que tanto lixo era jogado no nosso rio Branco e fiquei surpresa com as fotos que a palestrante mostrou do trabalho feito durante essa ação, o Caer nos Rios. Para mim todas as pessoas deveriam se informar mais sobre a poluição para ajudar a cuidar do nosso rio Branco”, salientou a dona de casa Hellen Cristianne Oliveira da Silva.

Entre os serviços comerciais a Caer ofereceu para a população a atualização cadastral, emissão de certidão de débitos, parcelamentos e renegociações.

“Eu aproveitei para verificar a situação de um terreno de família que foi desmembrado e que precisava fazer a atualização do nome dos proprietários. Já trouxe os documentos, verifiquei a situação e resolvi essa pendência. Para mim foi bom demais ter vindo hoje aqui na Caravana”, disse o empresário Aldo Martins Sá.

“Eu estava com uma conta antiga que estava me incomodando e quando soube que a Caer estaria na Caravana prestando atendimento corri para verificar a situação dessa conta. E fiquei mais feliz porque a Caer está com essa campanha de parcelamento e isso me ajudou muito, pois deu de renegociar a conta. Agora vou conseguir dormir mais tranquila”, informou a vendedora Eliane Lima da Costa.

A Companhia promoveu também o plantio de mudas de acerola, graviola e abiorana, na área externa da escola.

“Foi um momento especial que contou com a participação de crianças, futuros adultos conscientes da importância da preservação do meio ambiente para o desenvolvimento sustentável do nosso planeta. Para a Companhia foi uma honra participar mais uma vez dessa ação realizada em prol do bem-estar da população”, finalizou Esbell.