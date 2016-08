Caer: campanha de renegociação de dívidas encerra dia 2 de setembro

A Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) continua oferecendo facilidades para os usuários que estão com débitos pendentes junto à empresa e que desejam regularizar a sua situação. É a oportunidade que muita gente estava precisando para retirar o nome do negativo e voltar a ter uma boa relação comercial com a Companhia.

Por meio da Campanha, os usuários poderão ter acesso aos descontos que podem chegar a 100% no valor dos juros, além da possibilidade de parcelar as contas em até 60 vezes, dependendo dos critérios adotados pela Companhia.

“O momento é de cautela em relação à efetivação de despesas, por isso, a empresa entende a dificuldade que muitas pessoas têm enfrentado para manter o pagamento dos compromissos sem estourar o orçamento. Diante dessa sensibilização lançamos a campanha de renegociação de débitos, pois nosso objetivo é retomar a harmonia com os clientes”, esclareceu o presidente da Danque Esbell.

A Campanha foi lançada no mês de julho e estabelece o parcelamento de dívidas consolidada até 31 de dezembro de 2015. Os acordos poderão ser feitos até o dia 2 de setembro, próxima sexta-feira, quando encerrará a campanha. “Em tempos de crise essa é uma chance de recuperação de crédito que muitas pessoas estavam esperando. É a chance que muitos clientes terão para sair da condição de inadimplentes, inclusive aqueles que já possuíam algum tipo de parcelamento, mas que por algum motivo não estavam honrando com o pagamento”, complementou.

Critérios

Para participar da campanha, o usuário deve efetuar o pagamento da entrada, no valor de no mínimo 10% do montante da dívida. No pagamento à vista ou até cinco parcelas, o desconto nos juros e multas é de 100%. Já no pagamento de seis a 60 parcelas, o desconto é de 60%. Como forma de pagamento, poderão ser aceitos bens que possuem valor econômico (após avaliação da Caer). Todos os critérios acima serão oferecidos às pessoas físicas e jurídicas. A administração pública poderá parcelar o débito em até 36 vezes.

Os atendimentos estão sendo realizados nas duas lojas da Caer, em Boa Vista, localizadas nos bairros São Pedro e Pintolândia. O atendimento pode ser feito também nas agências do interior e se o consumidor tiver alguma dúvida pode usar os canais de comunicação da empresa que são o 0800.2809520, o site www.caer.com.br e ainda o aplicativo Caer Mobile.

“Essa é uma forma que a Companhia encontrou de mostrar para a população que está sensibilizada com a situação financeira pela qual o país tem passado, e com isso tem buscado alternativas para ajudar os clientes a manter o crédito limpo e ficar sem dívidas, um problema que preocupa milhares de pessoas. Outra avaliação positiva é em relação ao retorno financeiro para a empresa, uma vez que todo o valor arrecadado é revestido em ações voltadas para o processo de melhoria e estruturação da empresa. Ao final, quem ganhará é a população que terá um serviço de maior qualidade”, finalizou Esbell.