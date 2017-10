Cabelos de Prata transforma a vida de idosos em Boa Vista

Eles têm mais de 60 anos de idade, mas fazem questão de manter o espírito sempre jovem. Exibem com orgulho as marcas da experiência, de muitas histórias vividas, ao mesmo tempo em que escrevem novas. Esses novos capítulos contam com uma parte especial dedicada ao projeto Cabelos de Prata e está sendo escrito por cerca de 1000 idosos atendidos atualmente. O projeto existe desde 2001 com a missão de transformar a terceira idade em uma experiência prazerosa para quem tanto já contribuiu.

A população brasileira vive cada vez mais, como aponta o estudo “Síntese de Indicadores Sociais (SIS): uma análise das condições de vida da população brasileira 2016”. A pesquisa mostra que em uma em uma década, de 2005 a 2015, a proporção de idosos de 60 anos ou mais, passou de 9,8% para 14,3% no país.

Diante dessa realidade, a Prefeitura de Boa Vista mostra que é fundamental investir em políticas públicas para a terceira idade. O principal objetivo do projeto Cabelos de Prata é promover por meio de atividades físicas e lúdicas uma melhor qualidade de vida aos idosos. Promover a convivência social e comunitária e fortalecer a convivência familiar e a inclusão, prevenindo o isolamento social do idoso.

“O Cabelos de Prata já é uma política pública consolidada para a inserção da pessoa idosa. Inserção social, cultural, esportiva e educacional. Nós temos trabalhado no projeto uma série de atividades para que o idoso possa ter o desenvolvimento de suas aptidões de forma integral. As atividades promovem os estímulos para que o idoso se sinta um ser humano completo e transite em diversas áreas”, explicou o secretário adjunto de Gestão Social, Moacir Colline.

As atividades desenvolvidas no projeto incluem a prática de esportes como basquete, futebol, vôlei, atletismo. Quem prefere soltar a voz, tem uma vaga garantida no coral, enquanto os “pés de valsa” transformam o espaço em uma verdadeira pista de dança. Eles também participam de cursos de informática e transformam a tecnologia em uma grande aliada do dia a dia.

Para essa turma, a idade é apenas um detalhe que desaparece durante a coreografia da Quadrilha Junina Cabelos de Prata, da disposição para encarar a Corrida 9 de Julho e os Jogos da Terceira Idade. Para colocar todas essas habilidades em prática, cuidar da saúde é essencial. Os idosos do projeto fazem fisioterapia, acompanham a pressão arterial e recebem outros atendimentos em parceria com as unidades básicas de saúde, cuidados necessários para manter a saúde em dia.

No alto de seus 81 anos de vida, 16 no Cabelos de Prata, dona Iva Buckley faz questão também de manter o visual em dia. Ela se produz toda para participar das atividades no núcleo do projeto no bairro União: farda impecável, bijuterias, batom e bolsa. É uma das integrantes mais populares, por onde passa distribui abraços, beijos e recebe muito carinho de volta. É dona de vários títulos no projeto, foi miss simpatia, rainha do carnaval, da quadrilha. Mas ela ainda alimenta um sonho, escrever um livro sobre as experiências vividas no Cabelos de Prata.

“Eu entrei no projeto dois anos depois de ficar viúva. Aqui eu sou muito feliz, fiz amizades, todo mundo me ama e eu amo todo mundo. Eu gostaria muito de saber ler e escrever para poder escrever um livro sobre tudo que vivi aqui. Tenho muitas histórias pra contar”, disse.

Com cinco anos de Cabelos de Prata, seu João Ramos Melo, 79 anos, descobriu no projeto a paixão pela capoeira. O esporte é recente e já atraiu a atenção de muitos idosos. “Antes eu ficava parado, não me identificava com outros esportes, depois que comecei a praticar capoeira, vivo em movimento. ‘A capoeira é para mulher, menino e homem’”, cantarola.

Atualmente, o projeto Cabelos de Prata tem sete núcleos que funcionam em cinco Centros de Referência da Assistência Social (Cras): Centenário, Nova Cidade, União, Cauamé, Silvio Leite; na Vila Olímpica Roberto Marinho (núcleo Pintolândia) e na paróquia da igreja do São Pedro, onde funciona o núcleo do Cras São Francisco.

As atividades são ofertadas duas vezes na semana com a assistência de 15 educadores sociais. A equipe do projeto ainda é formada por técnicos de enfermagem, técnicos de referência (assistentes sociais/ psicólogos), fisioterapeuta e educadores físicos. Uma turma dedicada que trabalha para melhorar a realidade dos idosos da capital.

Gleide Rodrigues