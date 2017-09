Cabelos de Prata tem rotina regada de atividades físicas e lúdicas no Cras União

Para começar a semana com disposição, os idosos do Cabelos de Prata do Centro de Referência e Assistência Social do bairro União, participaram nesta segunda-feira, 11, de inúmeras atividades físicas, lúdicas e interativas. Ao chegar, os idosos já aferem a pressão arterial, em seguida aula de zumba para despertar, e ainda jogo de boliche, xadrez, basquete e o bingo. Já algumas idosas preferem as aulas de artesanato, onde aprendem a confeccionar tapetes de barbantes e demais objetos artesanais.

Em todos os sete Cras do município, as atividades são organizadas para melhorar a qualidade de vida de cerca de mil integrantes do Cabelos de Prata. No Cras União, em especial, são atendidos 186 idosos, divididos em duas turmas: segundas e quartas-feiras e terças e quintas-feiras, sempre das 8h às 10h. Todas as segundas e terças têm aulas de zumba para melhorar a coordenação motora e melhorar a disposição física dos participantes que já tem mais de 60 anos, e ainda brincadeiras que estimulam a memória e resgatem a infância deles.

Todas as terças e quintas-feiras, têm atividades físicas com um profissional, onde fazem alongamentos, levantam pesos leves e são estimulados a se exercitarem. Uma vez ao mês são incluídas atividades diferenciadas como é o caso do bingo, atividades de pintura e desenho. “Aqui eles brincam, conversam e interagem bastante com os demais colegas. Fazemos da rotina deles um momento prazeroso de aprendizado. Cada um participa da atividade que mais lhe agrada ou a que melhor se adaptam”, disse a gerente do Cras do União, Geyssy Fany Mendes.

As aposentadas Deusalina Oliveira, 64, e Antonia Ferreira, 65, estão há quase 10 anos participando do projeto. As duas garantem que não perdem um dia sequer de atividade a não ser por motivo de doença ou força maior. Para ela, todos os colegas e funcionários do Cras fazem parte de uma grande família.

“Estar aqui é uma terapia de vida. Ás vezes chegamos indispostas, mas logo nos animamos e vamos para casa felizes. Aqui é minha segunda casa, é onde encontro os amigos, participo das atividades que me fazem bem. Nessa idade a gente não pode ficar muito parada, temos que está inseridos nestes projetos para vivermos com mais disposição”, disse Deusalina.

Artesanato

Todas as segundas e terças-feiras têm um grupo de artesanato que estão empenhados na confecção de tapetes para uma exposição que ocorrerá em outubro, em meio às comemorações da semana do idoso. O grupo já confeccionou até o momento cerca de 14 tapetes feitos de barbantes. Já fizeram também um suporte para panelas feitos de retalhos, bonecas revestidas de EVA, porta-trecos com latas de leite vazias.

“Nas aulas de artesanato fazemos uma troca de experiências. Eles trazem o que eles conhecem e nós instrutores ensinamos o que sabemos. Alguns têm habilidades com o crochê, outros com EVA e assim vão aprendendo de tudo um pouco. Essa atividade estimula a capacidade de produção deles, a criatividade, além de despertar o espírito empreendedor”, disse Tânia Nascimento, educadora social responsável pelas aulas.

Ceiça Chaves