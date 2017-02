Brito Bezerra faz indicação para criação de delegacia no Cidade Satélite

Uma indicação feita pelo deputado estadual Brito Bezerra (PP), a ser apresentada no início do período legislativo de 2017, marcado para 15 de fevereiro, solicita a construção de uma delegacia no bairro Cidade Satélite, situado na zona Oeste de Boa Vista, para atender os anseios da comunidade, que luta incessantemente por melhorias na qualidade de vida, principalmente no que se refere à segurança pública.

A iniciativa foi tomada após o internauta e morador do Cidade Satélite, Estácio Melo, sugerir pelas redes sociais do deputado a construção de uma delegacia no local, tendo em vista que o bairro possuía apenas 5.942 habitantes, segundo dados do Censo 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), todavia este número mais que triplicou.

O representante da Associação Comunitária Cidade Satélite, Fábio Vieira, informou que com a chegada do Conjunto Habitacional Vila Jardim, do programa Minha Casa, Minha Vida, a quantidade de habitantes aumentou expressivamente e atualmente conta com mais de 14 mil moradores, conforme a Prefeitura Municipal de Boa Vista.

“Com o aumento da população, aumentou também o número de assaltos, o tráfico e a violência no geral. A delegacia é uma necessidade da população e, por isso, estamos prontos a colaborar com o deputado para essa construção”, declarou Vieira, ao destacar que o distrito que atende o bairro é o 5º localizado na BR-174, sentido Norte.

Conforme a indicação do parlamentar, os moradores chamam atenção para a necessidade da melhoria na segurança pública, considerando que os mesmos sofrem consequências da não existência de policiamento ostensivo, deixando a população amedrontada e aflita, pois a presença de marginais torna-se cada vez mais frequente.

De acordo com Brito Bezerra é dever de o Estado promover ações que garantam a segurança da população, cabendo ao Poder Público encontrar solução a definitiva para a situação insustentável de insegurança, garantindo bem estar, tranquilidade e, sobretudo vida, aos cidadãos.

“O gabinete recebeu essa demanda de moradores relatando o crescimento populacional do bairro e as consequências disso. A violência na região relacionada a furtos, roubos e brigas em bares registrou um aumento significativo, o que demandou mais a presença policial. O poder público não tem estatísticas para tomar uma providência. Então, aceitamos essa demanda justa, e fizemos a indicação para a governadora, com cópia à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Delegacia Geral do Estado de Roraima”, justificou.

Vaneza Targino