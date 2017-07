Brito Bezerra doa mais de 200 livros à escola e apresenta projeto educacional

A educação é primordial para o desenvolvimento do país e pensando em incentivar a leitura e a escrita entre os estudantes do ensino médio, o deputado Brito Bezerra (PP), Líder do Governo na Assembleia Legislativa, doou cerca de 230 livros – Do Caburaí ao Chuí – à biblioteca da Escola Estadual América Sarmento Ribeiro. Além disso, realiza na unidade o concurso educacional com o tema do livro.

A iniciativa pretende divulgar e massificar que um dos pontos mais extremos do Brasil está localizado no Município de Uiramutã, região Norte de Roraima. “Nosso objetivo é levar o nome de Roraima para todo o país, por meio da divulgação da importância do Monte Caburaí, sendo o ponto mais extremo da Região Norte do Brasil, e que poucas pessoas ainda conhecem essa informação”, explicou o parlamentar.

Ainda segundo ele, o concurso vai fomentar o turismo no Estado, que é um setor que envolve os segmentos de hotelaria, bares e restaurantes, gerando emprego e renda à população. “Isso vai impulsionar a economia local e, consequentemente, contribuir para o desenvolvimento de Roraima, que é uma de nossas prioridades de trabalho”, ressaltou Brito Bezerra.

Para o secretário estadual de Educação, Jules Rimet, o projeto educacional é de extrema importância para o Estado, tendo em vista que busca resgatar a história do Brasil e de Roraima, levando ao conhecimento o ponto mais extremo do Norte do País, o Monte Caburaí.

“Parabenizamos o deputado Brito por esta iniciativa educacional, que proporciona conhecimento a esses alunos e as futuras gerações, e os incentiva a conhecerem as belezas de nossa terra, bem como valorizar esse espaço. O projeto também é um bônus para o setor turístico de Roraima e o Estado está aberto para isso. Parabenizamos ainda o gestor da Escola por acolher esta ação”, disse.

A Escola América Sarmento está localizada no bairro Pintolândia, zona Oeste de Boa Vista e conta com 900 alunos distribuídos nos 1º, 2º e 3º do Ensino Médio. A unidade tem como gestor, o professor Mário Rosas, que há 40 anos atua no setor educacional.

“O deputado está de parabéns por esta iniciativa e nós vamos contribuir com tudo o que for necessário para que este projeto piloto dê certo, pois a ideia é expandir para todo o Estado. Como seremos a escola pioneira, estamos muito felizes e dispostos a fazer o melhor. Queremos que nossa escola seja referência em Educação em Roraima, para isso nossos professores estão trabalhando metodologias específicas para cada faixa-etária e cada professor irá ministrar aulas voltadas ao tema – Monte Caburaí – de acordo com a sua disciplina”, disse Mário Rosas.

Sobre o Concurso

O I Concurso do Caburaí ao Chuí 2017 é realizado na Escola Estadual América Sarmento Ribeiro, onde serão premiados alunos, professores e a unidade escolar. O projeto ainda é piloto e tem a finalidade de se expandir para todo o Estado. A biblioteca da escola dispõe do livro tema do concurso, escrito pelo fotógrafo e expedicionário Platão Arantes. A obra e o regulamento estão disponíveis no endereço eletrônico: www.britobezerra.com.br.

Neidiana Oliveira