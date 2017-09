Brito Bezerra apresenta indicação para construção de vicinais no Cantá

Após receber demandas da população do interior, especificamente de que mora próximo ao Projeto de Assentamento Pau-Rainha, localizado no município do Cantá, localizado a 38 quilômetros ao Centro-Leste de Boa Vista, o deputado Brito Bezerra (PP) apresentou ao Executivo uma indicação para construção de pontes e bueiros na vicinal 15A.

São cerca de 10 quilômetros de vicinal a serem construídos para benefício de moradores e produtores da região. Segundo o autor da proposta, há uma necessidade urgente no local para escoamento de produtos e para facilitar o transporte escolar dos estudantes. “Nós, deputados estaduais, temos essa prerrogativa de fazermos indicações e o Governo priorizar, através da secretaria de infraestrutura, a reconstrução dessa vicinal”, disse.

Como líder da base governista na Assembleia Legislativa de Roraima, Brito Bezerra garantiu que o Executivo atenderá, de prontidão, a este pedido. A cidade, segundo estudos da Secretaria Estadual de Planejamento, tem como destaque a produção de arroz, mandioca, soja e milho, além de rebanhos de bovinos, aves, suínos, equinos e caprinos. Outros produtos, como madeira e mel são produções constantes na região.

Yasmin Guedes