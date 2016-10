Brasil mais Produtivo: Programa aumenta em 20% a produtividade de usina de beneficiamento de arroz em Roraima

Há 16 anos no mercado roraimense os proprietários do “Arroz Tio Ivo” – indústria de beneficiamento se arroz localizado no Distrito Industrial – tinham a necessidade de melhorar seu processo produtivo. Em julho a empresa aderiu ao Programa Brasil Mais Produtivo, que é uma iniciativa do Governo Federal em parceria com a Confederação Nacional da Indústria.

Inicialmente foi analisado o processo produtivo da empresa, criando um diagnóstico dos problemas e, depois, foi proposto alterações nos itens analisados, com soluções inteligentes, por vezes simples, para diminuir os desperdícios identificados, e, consequentemente, reduzir os custos de produção. Também estão inclusos no programa os ganhos em qualidade, e redução na movimentação de pessoal.

Um relatório parcial foi apresentado aos responsáveis pela empresa que adotaram as sugestões apontadas pelos técnicos. Apesar do processo de adequação está em andamento, já é possível observar muitas melhorias na indústria.

Segundo a equipe de consultores técnico do SENAI Roraima, que realizam o programa, havia desperdício de embalagens no processo produtivo, excesso de movimentação de pessoal além de haver retrabalho no processamento do arroz “o objetivo a ser alcançado será a redução dos desperdícios e o aumento de produtividade em mais de 20% com o uso de ferramentas simples aplicadas pelos próprios colaboradores”, colocou o consultor líder do Programa Engenheiro Marcelo Barbosa.

A administradora da empresa Arroz Tio Arroz Tio Ivo, Janiere Bezerra, afirma que, desde o início, acreditou na efetividade do programa, “temos colhido bons frutos depois de aderirmos a esse Programa, temos uma equipe mais integrada e comprometida com a produtividade, sabemos que ainda há muito a ser feito, pois essas mudanças serão desdobradas em muitas outras nos próximos meses, com isso estamos estabelecendo uma cultura de melhoria dentro da empresa”, explica.

De acordo com o diretor regional do SENAI/RR, Arnaldo Mendes de Souza Cruz, aumentar a produtividade é um dos desafios mais importantes para a indústria brasileira, sobretudo em momentos de ajuste fiscal e retração econômica. “A melhoria constante é uma meta que toda organização deveria ter, mas nem sempre as boas ideias vão sair de dentro da empresa, por vezes é necessário um olhar externo e criterioso, por isso nossos consultores estão preparados para oferecer soluções que trarão resultados rápidos e efetivos”, colocou o diretor.

O programa que o SENAI está executando interfere diretamente no processo produtivo das empresas, mostrando que é possível melhorar a produtividade e reduzir despesas de produção em pouco tempo. Em Roraima, 05 empresas aderiram ao Programa, são elas: Arroz Faccio, Bebidas Monte Roraima, Arroz Tio Ivo, Arroz Prato Chic e Arroz Itikawa.

Conheça o programa

O Brasil Mais Produtivo é um programa do Governo Federal, desenvolvido por meio do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, em parceria com a CNI e o SENAI. O programa oferece um subsídio em torno de 83% para as indústrias que aderirem ao programa.

O Programa consiste na implantação de rápidas intervenções no processo produtivo através de uma análise detalhada dos desperdícios ocorridos na produção. A iniciativa é uma realização do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio (MDIC), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX-Brasil) e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Allynny Farias