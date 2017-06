Brasil assina acordo de cooperação técnica com Guiana

Brasil e Guiana firmaram nesta quarta-feira, 28, acordos de controle fitossanitário e de cooperação de serviços aéreos, durante visita ao país do Vice-Presidente e Ministro das Relações Exteriores da Guiana, Carl Greenidge, e do Ministro de Infraestrutura, David Patterson. Os representantes da Guiana foram recebidos no Itamaraty, pelo ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira (PSDB), e pelo líder do governo no Senado Romero Jucá (PMDB/RR).

No encontro, foram examinados os principais projetos e iniciativas da agenda bilateral nas áreas de cooperação técnica, infraestrutura, comércio e investimentos, além de temas de interesse comum das agendas regional e global.

Foi assinado, durante a visita, Ajuste Complementar para cooperação em agricultura, com foco na certificação de sementes, na análise de risco de pragas e na modernização dos serviços fitossanitários da Guiana, e ainda, Acordo de Serviços Aéreos Brasil-Guiana, que multiplicará as rotas aéreas entre os dois países.

Na área de infraestrutura, a prioridade de ambos os países é o projeto de pavimentação de trecho de 420 quilômetros da estrada Lethem-Linden, que conecta o estado de Roraima à capital da Guiana, Georgetown. “ Defendo este projeto já anos, pois significa um grande avanço para nossa economia e melhoria de vida para nossa população”, afirmou o líder do governo Romero Jucá, em entrevista após o encontro. O projeto facilitará o acesso das exportações agropecuárias dos estados do Amazonas e Roraima aos mercados norte-americano e caribenho, ao encurtar a distância entre essa região do Brasil e o Atlântico.

Além disso, será um poderoso fator de dinamização da economia na região de fronteira e contribuirá para incrementar o comércio e os investimentos entre os dois países.

Jucá adiantou que o governo brasileiro está preparando uma visita ao presidente da Guiana, David Granger, de diversos ministros da área econômica do Brasil. “ Vamos até o país vizinho intensificar as negociações para que possamos em breve concretizar projetos importantes para os dois países”, afirmou.

Na área de cooperação, o Brasil está tomando as providências para colocar em marcha, a pedido da Guiana, projeto, a ser executado pelo Exército Brasileiro, para a perfuração de poços artesianos em áreas da Guiana que enfrentam períodos prolongados de estiagem. Os dois lados também discutiram as possibilidades de cooperação na área de petróleo, tendo em vista as recentes descobertas na costa da Guiana e o interesse guianense de conhecer a experiência brasileira e capacitar-se para a futura exploração e produção de hidrocarbonetos.

Em 2016, o intercâmbio comercial somou US$ 31,77 milhões, com US$ 25,82 milhões de exportações brasileiras e US$ 5,95 de importações provenientes do país vizinho.