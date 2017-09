Bovinocultura Indígena de Roraima ganha investimentos de R$ 10 milhões

O senador Romero Jucá (PMDB) participou nesta sexta-feira, 15, da solenidade de assinatura de 10 convênios com a Sudam (Superintendência de Desenvolvento da Amazônia), que totalizam mais R$ 12,5 milhões de investimentos em todos o Estado.

Por meio de empenho, o senador em parceira com o deputado federal Edio Lopes garantiram a destinação de R$ 10 milhões para o fortalecimento do projeto de Bovinocultura Indígena em Roraima.

Serão atendidas todas as comunidades dos municípios de Amajari, Pacaraima, Uiramutã, Boa Vista e Normandia que foi o primeiro a formalizar o contrato por já atender todos os requisitos legais ao desenvolvimento do projeto.

“Esse trabalho vem contribuir com o desenvolvimento dos povos indígenas, melhorando sua alimentação e renda. Além do gado, as comunidades receberão insumos como vacinas, rolos de cerca e vermífugos para garantir a saúde do rebanho. Vamos continuar trabalhando para atender todas as comunidades indígenas do nosso Estado”.