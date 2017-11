Boteco da Orla: Marcos King e Back Country homenageiam música brasileira neste sábado

Neste sábado, 25, a Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec) promove a primeira edição do Boteco da Orla. A festa, que tem início as 19h30, acontece na plataforma superior da Orla Taumanan e reúne as atrações locais Marcos King e a banda sertaneja Back Country. Os artistas homenageados neste sábado serão Bruno e Marrone.

De acordo com André Luis, gestor cultural da Fetec, a ideia é repetir o sucesso do último evento realizado na Orla Taumanan, o Orla Sunset. “Dessa vez priorizamos a plataforma superior e os quiosques de alimentação. O Boteco da Orla terá um ambiente mais intimista, onde as pessoas poderão conversar e se alimentar, enquanto ouvem boa música”, destacou.

O objetivo é movimentar o espaço público e, principalmente, estimular e fomentar a venda dos restaurantes e quiosques localizados na Orla, incluindo o espaço nas ações culturais realizadas no município. O evento contará com o apoio da Guarda Civil Municipal, garantindo a segurança do público durante todo o evento e da Feirinha de Artesanato.

Serviço

Evento: 1º Boteco da Orla com Marcos King e Back Country

Data: 25 de novembro de 2017

Horário: 19h30

Local: Plataforma superior da Orla Taumanan

Jéssica Costa