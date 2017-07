Bonfim: produtores rurais esperam colher 4 toneladas do grão em setembro

No mês de setembro, um grupo de três produtores da vila São Francisco, localizada no município de Bonfim, irão colher quatro toneladas de milho de uma área de 30 hectares. Eles fazem parte de um projeto piloto da Seapa (Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento), que visa aumentar a produtividade da agricultura familiar por meio do serviço de Ater (Assistência Técnica e Extensão Rural) e do uso de tecnologias e mecanização de terra.

Segundo o coordenador da vertente de grãos da Seapa, Jefferson Hara, antes da utilização de tecnologias, a produtividade do cultivo de milho na região era de 15 sacas por hectare. “Com assistência técnica, aplicação correta de calcário e mecanização da terra, a produtividade aumentou em mais de quatro vezes, chegando a 80 sacas por hectare, que irão resultar em 4 toneladas do grão”, explicou.

A expectativa é que a colheita seja feita no mês de setembro. “O plantio foi feito no dia 15 de maio. Doamos o calcário e os técnicos da CPR [Casa do Produtor Rural] acompanharam tudo, desde o preparo do solo até a manutenção da área plantada. Nosso maquinário foi utilizado para o plantio e também iremos disponibilizar para a colheita”, detalhou.

O produtor Manoel Teixeira dos Santos, de 64 anos, vive na região da Vila São Francisco há mais de 20 anos. Nesta safra ele plantou o grão em uma área de 14 hectares. “Faz muitos anos que trabalho com essa cultura, mas mecanizado tem apenas dois anos. O apoio do governo é importante, pois depois que mecanizamos o plantio já desenvolveu mais. Ainda no ano passado eu plantei, mas foi um pouco sofrido porque estávamos sem condições, e o clima também não ajudou”, relatou.

Ele lembrou que em anos anteriores não pôde contar com o apoio do Governo do Estado. “Sei que escritório da Seapa sempre funcionou aqui região, mas nunca nem víamos os técnicos que trabalhavam lá. Porém, não deixamos de trabalhar por conta disso. A gente fazia o nosso plantio com o pouco conhecimento que a gente tinha”, contou.

Outro produtor que também faz parte do projeto piloto, com cultivo de milho em uma área de 12 hectares, Zildeu Vieira de Souza, de 62 anos, relatou as dificuldades do período em que não podiam contar com o apoio técnico da Seapa. “Era muito ruim, mas agora só temos a agradecer, pois a produtividade esse ano será bem maior e poderemos investir cada vez mais”, afirmou.

Além do serviço de Ater e de disponibilização de insumos e maquinário, a Seapa também auxilia os pequenos produtores na comercialização. “Temos contato com empresários do ramo e já garantimos compradores para esta safra. O objetivo do governo é justamente esse, desenvolver o setor produtivo, gerando renda e movimentando a economia”, declarou Jefferson Hara.

